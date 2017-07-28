Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»

Оплатить парковку на улицах Москвы и на закрытых городских стоянках со шлагбаумами можно будет картой «Тройка». Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы подготовил соответствующий проект постановления.

В настоящее время паркоматы в зоне платных парковок принимают банковские и парковочные карты (выпускаются номиналом 500 и 1000 руб.). Проект постановления предполагает полный отказ от специальных парковочных карт. Для оплаты стоянки картой «Тройка» ее необходимо будет поднести к валидатору паркомата. Отмечается, что стоимость парковки будет округляться до рубля в меньшую сторону.

Кроме того, проектом постановления предлагается утвердить внедренный в прошлом году в качестве эксперимента способ оплаты за размещение транспортных средств на платных городских парковках с помощью телефонного звонка.