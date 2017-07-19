Московским эвакуаторам не хватает работы

Сейчас в Москве эвакуируется на штрафстоянки примерно на 11–12% автомобилей меньше, чем год назад Евгений разумный Евгений Разумный / Ведомости

Одна из трех компаний, занимающихся в Москве эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей, – «Мосгорлогистик» – 15 июня уведомила кредиторов, что намерена просить о банкротстве, такая запись появилась в «СПАРК-Интерфаксе». Упоминаний о подаче заявления в суд в базе нет.

О намерении расторгнуть с «Мосгорлогистик» контракт на эвакуацию автомобилей еще в мае объявляло ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) – оператор платных парковок и эвакуации в Москве.

Контракт с «Мосгорлогистик» расторгнут 27 июня 2017 г., сообщил «Ведомостям» представитель АМПП, подрядчик халатно относился к обязанностям: наносил ущерб автомобилям при эвакуации, парк эвакуаторов за 3,5 года эксплуатации не обновлялся, у компании задолженность более чем на 100 млн руб. по налогам и сборам.

Платную эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей Москва ввела в сентябре 2013 г. До этого эвакуацией бесплатно занималась Городская служба перемещения транспортных средств, владельцы оплачивали только штраф за неправильную парковку. До недавних пор эвакуацией занималось три структуры – сам АМПП (155 машин), «Мосгорлогистик» (100) и «Сервис-интегратор» (50). «Мосгорлогистик» выиграла два тендера АМПП на эвакуацию машин в 2013 г. За пять лет компания обязалась эвакуировать 766 080 автомобилей за 3,69 млрд руб. из городского бюджета. По данным «СПАРК-Интерфакса», единственная владелица компании – гендиректор Наталья Шехтер. РБК писал, что «Мосгорлогистик» принадлежит Руслану Махаури, семья которого владеет 5,1% банка «Таврический».

Связаться с представителями компании не удалось – телефоны не отвечают. Представители «Мосгорлогистик» жаловались на низкую рентабельность эвакуации. Это подтверждает и представитель АМПП: экономически обоснованную стоимость перемещения одной машины он оценивает в 8125 руб., машины эвакуируют за 3000–7000 руб. в зависимости от мощности.

Контракты с городом жесткие, подрядчикам пришлось вкладываться в покупку новых машин (например, АМПП в 2013 г. купил машины по 5,1 млн руб. за штуку), при этом работы на всех не хватало – компании буквально дрались за эвакуацию машин, говорит близкий к АМПП источник. Чтобы выполнить план правительства, все московские эвакуаторы должны привозить на штрафстоянки 1281 транспортное средство в день (4,2 автомобиля на эвакуатор).

Доходы растут Доходы Москвы от платных парковок в 2016 г. выросли на 25,6% до 4,37 млрд руб. Поступления от штрафов за нарушения правил дорожного движения увеличились на 16,3% до 13,144 млрд руб.

Но нарушителей становится все меньше. В 2016 г. автомобилей было эвакуировано на 6% меньше, чем в 2015 г., говорит представитель АМПП. По его словам, сейчас в среднем в день на спецстоянки перемещается около 700–800 автомобилей, а годом ранее – около 800–900. АМПП оплачивает по факту перемещения транспортных средств, если перемещений за отчетный период не будет, оплаты тоже не будет. Это предпринимательский риск подрядчика, говорит его представитель. С другой стороны, люди привыкают к цивилизованной парковке и администрированию и, как следствие, меньше нарушают. Собственно, для наведения порядка на дорогах и вводилась эвакуация, а не для получения прибыли, резюмирует представитель АМПП.

Расторжение контрактов не скажется на работе городской службы перемещения, уверяет представитель АМПП. Он обещает, что эвакуация машин нарушителей правил парковки «будет осуществляться в полном объеме, как и ранее».

Эвакуация как бизнес не очень толковое экономическое решение, считает директор Института экономики транспорта Михаил Блинкин. Ведь чем лучше работаешь, тем меньше заработаешь в будущем. Поэтому заниматься эвакуацией следовало бы городским структурам, полагает Блинкин. Он указывает, что в Москве не самый жесткий режим администрирования нарушений – во всем мире они наказываются гораздо строже: например, штраф за оставленную в неположенном месте машину в центре Парижа несколько лет назад мог достигать 600 евро. «В США парковочный режим отлаживается с 1934 г., в Европе – с 60-х гг. прошлого века, а мы пока в самом начале пути», – объясняет он.

Служба эвакуации должна быть городской, соглашается координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. К городской службе можно обратиться с претензией, а как сейчас судиться с «Мосгорлогистик», если та повредила машину и банкротится, спрашивает он. Город платит операторам за каждую эвакуированную машину 5000 руб. Это примерно в 1,5 раза выше, чем у частников. Поэтому банкротство скорее всего связано либо с бездарным управлением, либо с завышенными ожиданиями, считает Шкуматов.