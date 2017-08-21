В США началось полное солнечное затмение

Жители 14 американских штатов в понедельник начали наблюдать полное солнечное затмение. В США миллионы человек для наблюдения за явлением прибыли на так называемую «линию полного затмения», в которой можно наблюдать, как тень от Луны полностью закроет солнце.

«Линия полного затмения» ляжет на территории 14 штатов, от Орегона на западном побережье США до Южной Каролины на Восточном Побережье.

Линия затронет все штаты от одного до другого побережья США впервые за 99 лет. В связи с этим общественность присвоила явлению название «Великое американское затмение».

Одними из первых полное затмение могут наблюдать люди в городе Мадрас, штат Орегон. При этом СМИ сообщили, что более 100 000 человек прибыли в этой целью в населенный пункт, численность жителей которого обычно составляет 7000 человек.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп буду наблюдать с балкона Белого дома за затмением, которое в Вашингтоне будет неполным.