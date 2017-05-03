Солнечное затмение станет проверкой для электросетей США

Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: США без солнца

Первое за долгие годы полное солнечное затмение в США вынуждает энергетические компании разрабатывать планы на случай нештатной ситуации. Гигантская тень закроет небо над США 21 августа и временно лишит страну «значительного объема солнечной энергии» – к такому выводу на прошлой неделе пришел отраслевой регулятор NERC. Системный оператор Калифорнии Caiso сообщил, что из-за затмения и последующего падения выработки солнечной энергии чистый спрос в сети подскочит на 6000 МВт. Это сопоставимо с энергопотреблением крупного города, например Лос-Анджелеса.