Седьмой сезон «Игры престолов» собрал рекордную телеаудиторию

Седьмой сезон «Игры престолов» побил рекорды по просмотрам в США, а последняя серия укрепила его лидерство, пишет The Hollywood reporter со ссылкой на данные Nielsen. Если сложить аудиторию, смотревшую сериал в прямом эфире, в стриминге, с отсрочкой и на различных платформах, в среднем аудитория каждой из семи серий составляла 31 млн зрителей, это на 34% выше показателей сезона, вышедшего в 2016 г.

Последнюю серию, по данным HBO, посмотрели 16,5 млн человек, это на 13% больше предыдущего рекорда, который установила серия, показанная две недели назад (10,7 млн зрителей), на 19% больше аудитории первой серии (10,1 млн зрителей) и на 36% больше аудитории финальной серии прошлого сезона (8,9 млн зрителей).

The Hollywood reporter отмечает, что популярность сериала нарастает с каждым сезоном и есть вероятность, что восьмой сезон, который может быть выпущен в начале 2019 г., соберет еще бОльшую аудиторию.