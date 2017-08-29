Программу «Сегодня вечером» вместо Малахова будут вести Меньшова и Галкин

Ведущими передачи «Сегодня вечером» на «Первом канале» будут Юлия Меньшова и Максим Галкин. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью канала Лариса Крымова. Ранее ведущим программы был Андрей Малахов.

Съемочная группа уже приступила к работе над программой, первый выпуск выйдет уже в субботу, 2 сентября, рассказывал агентству источник в руководстве «Первого канала».

17 августа стало известно, что программа Меньшовой «Наедине со всеми» закрывается. Инициатором этого выступила сама ведущая, пояснила Крымова. «Меньшова сама предложила завершить проект, считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть», – добавила она.