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«Яндекс» закроет приложение – интегратор каршеринга

«Яндекс» прекратит поддержку запущенного в мае этого года приложения-интегратора «Яндекс.Каршеринг», позволявшего искать на карте машины разных сервисов. Объявление об этом размещено на странице-заглушке по адресу, где ранее находилась страница проекта.

«До конца ноября мы прекратим поддержку приложения «Яндекс.Каршеринг» и дальше будем развивать сервис в «Яндекс.Транспорте», где он оказался более востребован», - говорится в сообщении.

Пресс-служба «Яндекса» объяснила малую популярность проекта тем, что пользователи могли только искать, а не бронировать машины: каршеринговые сервисы отказались предоставлять нужные данные третьей стороне. «Пользователям гораздо важнее иметь возможность строить городские маршруты на подходящем под ситуацию транспорте, будь то автобус, велосипед или аренда автомобиля», - говорится в сообщении.