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У «Ростелекома» сменился финансовый директор

На должность финансового директора «Ростелекома» назначен Сергей Анохин, говорится в сообщении компании. На новом месте он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчетностью, а также за вопросы стратегического планирования.

Кай-Уве Мельхорн, который с 2013 г. занимал должность финансового директора, покинет компанию и сосредоточится на собственных проектах, отметили в «Ростелекоме».

Ранее об этом сообщали «Ведомостям» знакомый Мельхорна и сотрудник «Ростелекома». С чем связаны кадровые перестановки, источники не говорят.

В апреле 2017 г. Анохин был назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений.

Ранее Анохин работал в банковском секторе. С 2014 г. он возглавлял финансовый блок новой бизнес-линии банка ВТБ. В период присоединения Банка Москвы к ВТБ в 2015-2016 гг. дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский поблагодарил Мельхорна за проделанную работу по реструктуризации. Он отметил, что должность финдиректора предоставит Анохину больше возможностей для реализации стратегии компании.