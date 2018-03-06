«Ростелеком» меняет финансового директора Евгений Разумный / Ведомости

Старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн уходит в отставку. Вместо него финансовым директором станет другой старший вице-президент компании Сергей Анохин. Об этом Ведомостям» рассказал знакомый Мельхорна и подтвердил сотрудник «Ростелекома». Планируется, что кадровая перестановка произойдет уже в марте, уверяют они. С чем они связаны, собеседники «Ведомостей» не говорят.

Мельхорн, Анохин и представитель «Ростелекома» отказались от комментариев.

Мельхорн хорошо знаком участникам российского рынка связи. В 2007-2008 гг. он работал финансовым директором российского Tele2, в 2009-2011 гг. был заместителем гендиректора «Мегафона» по финансово-экономическим вопросам. Финдиректором «Ростелекома» он стал в 2013 г.

Анохин пришел в «Ростелеком» в 2017 г. из ВТБ — вскоре после того, как оператора возглавил бывший зампред ВТБ Михаил Осеевский. Анохин занимается вопросами стратегического планирования и сделок, а также взаимодействием с инвесторами, рассказывал ранее представитель «Ростелекома».

Знакомый Мельхорна и аналитик Sova Capital Александр Венгранович напоминают, что топ-менеджер входил в команду предыдущего президента «Ростелекома» Сергея Калугина (возглавлял оператора в 2013-2017 гг.). Грядущие перестановки косвенно могут быть связаны с тем, что выкуп «Ростелекомом» 55% акций «Т2 РТК холдинга» (Tele2) до сих пор не состоялся, считают они. «Ростелеком» владеет 45% акций оператора. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в котором у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% – у банка «Россия». О том, что владельцы Tele2 обсуждают переход мобильного оператора под контроль «Ростелекома», сообщал в начале прошлого года первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

«Ростелеком» не ведет переговоров об увеличении доли в Tele2, заявил сегодня, 6 марта, Осеевский. Группа ВТБ не ведет переговоров о продаже своей доли в Tele2, говорит представитель ВТБ. Представитель банка «Россия» пока не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель «Северстали», которому «Ведомости» адресовали вопросы Мордашову, отказался от комментариев.

Участники рынка связывали приход в компанию Осеевского с организацией сделки по приобретению контрольного пакета Tele2, напоминают знакомый Мельхорна и Венгранович. Но теперь, возможно, речь идет о длительном руководстве Осеевским компанией, решением не связанных с Tele2 стратегических задач, отмечают они. Логично, что в такой ситуации президент «Ростелекома» укрепляет команду менеджеров, делая ставку на тех, с кем уже работал и кому доверяет, рассуждает Венгранович.