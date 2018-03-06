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«Ростелеком» в 2017 году увеличил прибыль на 15%

Чистая прибыль «Ростелекома» за 2017 г. по МСФО выросла к предыдущему году на 15% до 14,05 млрд руб., сообщает госоператор связи.

Выручка компании за год увеличилась на 3% до 305,3 млрд руб. В 2018 г. «Ростелеком» прогнозирует рост выручки в пределах 2%.

Капитальные вложения оператора за прошлый год уменьшились на 2% до 60,8 млрд руб. (20% от выручки). Свободный денежный поток увеличился на 53% до 20,4 млрд руб.

«Уже третий квартал подряд компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и позитивную динамику по OIBDA (операционный доход до вычета амортизации. - "Ведомости"), - говорит президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. - Мы продолжаем расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляет сегмент цифровых и контентных услуг. Именно этот сегмент устойчиво демонстрирует двузначные темпы роста доходов и является драйвером стратегических преобразований "Ростелекома"» .

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет в IV квартале 2017 г. у «Ростелекома» увеличилось на 3% к аналогичному прошлогоднему периоду - до 12,7 млн. Число абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 8% до 19,1 млн.