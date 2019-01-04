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Сотрудники Huawei оштрафованы за отправленный с iPhone твит

Производитель смартфонов Huawei Technologies наказал двух сотрудников за отправленные с iPhone новогодние поздравления в официальный аккаунт китайской компании в Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Huawei. Из них следует, что двое ответственных за использование продукции Apple сотрудников понижены в должности, их месячная зарплата снижена на 5000 юаней ($728,27), а зарплата директора Huawei по цифровому маркетингу заморожена на год.

Такую цену придется заплатить сотрудникам Huawei за твит Happy # 2019 («Счастливого 2019»), внизу которого стояла пометка «отправлено через iPhone». Твит был быстро удален, но его скриншот широко разошелся по всем соцсетям. Во внутренней записке китайской компании от 3 января старший вице-президент Чен Лифанг признал, что «инцидент нанес ущерб бренду Huawei».

Ошибка произошла при попытке стороннего обработчика соцсетей Huawei – компании Sapient – обойти блокировки американских соцсетей в китайском сегменте интернета. Столкнувшись с «проблемами VPN», сотрудники решили воспользоваться iPhone с роуминговой sim-картой, чтобы отправить сообщение вовремя, не позаботившись о его внешнем виде.