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Правительство может получить контроль за оборудованием для «суверенного рунета»

Депутаты передали правительству полномочия по определению порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи «технических средств противодействия угрозам» – это оборудование, которое операторы должны будут установить в соответствии с законопроектом о суверенном рунете. Ранее определять этот порядок должен был Роскомнадзор. Такие поправки депутаты внесли в текст законопроекта ко второму чтению по рекомендации правительства, рассказал ТАСС председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. В разговоре с «Ведомостями» он подтвердил, что комитет внес в законопроект две новые поправки, которые рекомендовало правительство.

Вторая поправка касается утверждения требований по функционированию точек обмена трафиком и обязанностей их владельцев по подключению к точкам обмена трафиком сетей связи. Вместо Роскомнадзора эти правила будет определять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.

Законопроект о суверенном интернете внесли в Думу в декабре 2018 г. депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. Он наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе создается специальный центр мониторинга, который должен управлять сетями в критических ситуациях. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла Бокова.

Комитет Госдумы по информационной политике 9 апреля рекомендовал законопроект ко второму чтению, оно состоится 11 апреля. Сам закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г., говорил на заседании комитета Левин.

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