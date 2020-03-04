НАФИ: 60% россиян используют бесконтактные платежи
60% россиян оплачивают свои покупки бесконтактным способом, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. В нем приняли участие 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России.
Большинство опрошенных (82%) ответили, что у них есть банковская карта. За последние 11 лет доля держателей карт выросла с 31% до 82%, говорится в исследовании. 93% россиян знают о возможности бесконтактно оплачивать покупки с помощью банковской карты (93%) или мобильного телефона (88%). В меньшей степени россияне осведомлены о платежах с других устройств – смартчасов и браслетов (65%).
Платить бесконтактным способом предпочитает значительная часть опрошенных. Например, 58% респондентов использовали для оплаты банковские карты. Каждый четвертый (26%) платил с помощью смартфона. В исследовании отмечается, что за год число тех, кто использовал смартфон для оплаты, выросло на 15%. Часы и браслеты использовали всего 7% опрошенных. Те, кто платил электронными устройствами, чаще всего платили при помощи сервисов Google Pay (44%), Apple Pay (33%) и Samsung Pay (11%).
Россияне считают технологию бесконтактной оплаты удобной. При этом треть опрошенных убеждены, что такой способ оплаты небезопасен. По словам заместителя гендиректора аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, вопрос безопасности является главным барьером на пути к переходу на современные платежные инструменты. Он отметил, что многие не понимают механизма работы бесконтактной оплаты, полагая, что такой способ является незащищенным. «Чем выше будет цифровая грамотность россиян, тем большее распространение будут получать современные цифровые платежные инструменты», – уверен он.