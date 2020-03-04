НАФИ: 60% россиян используют бесконтактные платежи

Платить бесконтактным способом предпочитает значительная часть опрошенных. Например, 58% респондентов использовали для оплаты банковские карты. Каждый четвертый (26%) платил с помощью смартфона. В исследовании отмечается, что за год число тех, кто использовал смартфон для оплаты, выросло на 15%. Часы и браслеты использовали всего 7% опрошенных. Те, кто платил электронными устройствами, чаще всего платили при помощи сервисов Google Pay (44%), Apple Pay (33%) и Samsung Pay (11%).