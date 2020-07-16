В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить информацию

В качестве наказания за отказ авторы предлагают ввести штрафы. Штраф для физического лица может составить от 50 000 до 100 000 руб., для должностного – от 200 000 до 400 000 руб., для компаний – от 800 000 до 4 млн руб. При повторном нарушении предлагается выписывать увеличенный штраф: физическим лицам – от 100 000 до 200 000 руб., должностным – от 500 000 до 800 000 руб., юридическим – от 4 млн до 8 млн руб.