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В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить информацию

Ведомости

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалять информацию в соответствии с требованиями российского законодательства. Проект закона подготовили депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что благодаря принятию поправок будет устранен правовой пробел. Сейчас по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» провайдеры хостинга, владельцы сайтов и интернет-ресурсов должны удалять или ограничивать доступ к информации, признанной незаконной на территории России. Ответственности за неисполнение закона сейчас не установлено, что «порождает правовую неопределенность». Безнаказанность способствует нарушению законодательства, считают авторы законопроекта.

В документе, ссылаясь на данные Роскомнадзора, авторы сообщили, что, например, в апреле этого года было выявлено около 20 000 случаев создания незаконной информации (детская порнография, призывы к экстремизму, информация о способах изготовления наркотиков и пр.). Ответственности за отказ удалить такую информацию владельцы сайтов сейчас не несут.

В качестве наказания за отказ авторы предлагают ввести штрафы. Штраф для физического лица может составить от 50 000 до 100 000 руб., для должностного – от 200 000 до 400 000 руб., для компаний – от 800 000 до 4 млн руб. При повторном нарушении предлагается выписывать увеличенный штраф: физическим лицам – от 100 000 до 200 000 руб., должностным – от 500 000 до 800 000 руб., юридическим – от 4 млн до 8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных