Microsoft назвала цену своего первого Android-смартфона

Компания Microsoft объявила цену на смартфон с двойным экраном Surface Duo – он будет стоить $1399 за модель с объемом памяти 128 ГБ и $1499 ‒ за модель с 256 ГБ. Это первый смартфон компании на операционной системе Android. Surface Duo будет доступен для предзаказа с 12 августа, а в продажу смартфон поступит 10 сентября.