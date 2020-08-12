Microsoft назвала цену своего первого Android-смартфона
Компания Microsoft объявила цену на смартфон с двойным экраном Surface Duo – он будет стоить $1399 за модель с объемом памяти 128 ГБ и $1499 ‒ за модель с 256 ГБ. Это первый смартфон компании на операционной системе Android. Surface Duo будет доступен для предзаказа с 12 августа, а в продажу смартфон поступит 10 сентября.
Смартфон будет оснащен двумя 5,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1800x1350 пикселей и соотношением сторон 3х4. Суммарное разрешение двух экранов составит 2700х1800 пикселей. В отличие от таких смартфонов, как Samsung Galaxy Z Fold 2, в которых используется гибкое стекло, экраны в Surface Duo будут соединены между собой «революционным» 360-градусным шарниром. Это позволит устройству складываться в обе стороны.
Аккумуляторов также будет два – по одному под каждым из дисплеев. Суммарная емкость составит 3577 мАч. По информации Microsoft, этой емкости должно хватить на активное пользование в течение целого дня.
В основе Surface Duo лежит чипсет Snapdragon 855. В смартфоне отсутствует поддержка 5G сетей и NFC.