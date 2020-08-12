Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Microsoft назвала цену своего первого Android-смартфона

Ведомости

Компания Microsoft объявила цену на смартфон с двойным экраном Surface Duo – он будет стоить $1399 за модель с объемом памяти 128 ГБ и $1499 ‒ за модель с 256 ГБ. Это первый смартфон компании на операционной системе Android. Surface Duo будет доступен для предзаказа с 12 августа, а в продажу смартфон поступит 10 сентября.

Смартфон будет оснащен двумя 5,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1800x1350 пикселей и соотношением сторон 3х4. Суммарное разрешение двух экранов составит 2700х1800 пикселей. В отличие от таких смартфонов, как Samsung Galaxy Z Fold 2, в которых используется гибкое стекло, экраны в Surface Duo будут соединены между собой «революционным» 360-градусным шарниром. Это позволит устройству складываться в обе стороны.

Аккумуляторов также будет два – по одному под каждым из дисплеев. Суммарная емкость составит 3577 мАч. По информации Microsoft, этой емкости должно хватить на активное пользование в течение целого дня. 

В основе Surface Duo лежит чипсет Snapdragon 855. В смартфоне отсутствует поддержка 5G сетей и NFC.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных