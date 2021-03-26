Эрмитаж проведет первую в России выставку произведений цифрового искусства
Государственный Эрмитаж в 2021 г. проведет первую в России выставку произведений искусства, которые выполнены в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом говорится на сайте музея.
«Невзаимозаменяемые токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн, которая позволяет установить однозначный контроль за авторскими и владельческими правами, — сказано в сообщении.
Стратегическим партнером проекта выступит Aksenov Family Foundation.
Технология NFT была создана в 2017 г. на основе смарт-контрактов Ethereum. По информации аналитического сервиса Non fungible, за время существования NFT было продано 5,35 млн токенов.
Каждая запись в блокчейне называется токеном. Однако в открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы. Это означает, что один токен можно заменить другим таким же токеном и ничего не изменится. Но технология Non Fungible Token (NFT) работает по-другому. Каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя подделать, разделить или незаметно заменить.
В феврале объем торгов произведениями искусства, созданными при помощи NFT-токенов, превысил $340 млн, что больше, чем объем торгов за весь 2020 г., сообщала газета The New York Times.