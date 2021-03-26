Эрмитаж проведет первую в России выставку произведений цифрового искусства

Каждая запись в блокчейне называется токеном. Однако в открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы. Это означает, что один токен можно заменить другим таким же токеном и ничего не изменится. Но технология Non Fungible Token (NFT) работает по-другому. Каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя подделать, разделить или незаметно заменить.