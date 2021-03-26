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Эрмитаж проведет первую в России выставку произведений цифрового искусства

Ведомости

Государственный Эрмитаж в 2021 г. проведет первую в России выставку произведений искусства, которые выполнены в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом говорится на сайте музея. 

«Невзаимозаменяемые токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн, которая позволяет установить однозначный контроль за авторскими и владельческими правами, — сказано в сообщении. 

Стратегическим партнером проекта выступит Aksenov Family Foundation.

Технология NFT была создана в 2017 г. на основе смарт-контрактов Ethereum. По информации аналитического сервиса Non fungible, за время существования NFT было продано 5,35 млн токенов. 

Каждая запись в блокчейне называется токеном. Однако в открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы. Это означает, что один токен можно заменить другим таким же токеном и ничего не изменится. Но технология Non Fungible Token (NFT) работает по-другому. Каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя подделать, разделить или незаметно заменить. 

В феврале объем торгов произведениями искусства, созданными при помощи NFT-токенов, превысил $340 млн, что больше, чем объем торгов за весь 2020 г., сообщала газета The New York Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных