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Ракета «Союз» вывела на орбиту корабль «Прогресс» с грузами для МКС

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

В 12:42 по мск корабль «Прогресс МС-20» был выведен на околоземную орбиту. Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС должна произойти в 16:02 по мск 3 июня.

«Пуск штатно. Отделение транспортного грузового корабля «Прогресс МС-20» прошло в расчетное время. Стыковку планируем через три часа», — написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Корабль должен доставить на МКС 2500 кг грузов, среди которых 599 кг топлива для дозаправки, 420 л воды, 40 кг сжатого азота, а также около 1458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке. Также на корабле «Прогресс МС-20» на МКС будут доставлены 3D-принтер, одежда и свежие продукты для членов экипажа, миниатюрная электрогитара и струны для скрипки.

Ранее стало известно, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях в рамках перекрестных полетов. Об этом сказал Рогозин, объяснив это решение вопросами технического и политического характера. Российская космонавтка Анна Кикина могла бы совершать полет на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов с NASA — такие планы обсуждались в прошлом году, однако сейчас ситуация кардинально поменялась, объяснил Рогозин.

Ранее по теме: Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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