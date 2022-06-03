Ракета «Союз» вывела на орбиту корабль «Прогресс» с грузами для МКС

Ранее стало известно, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях в рамках перекрестных полетов. Об этом сказал Рогозин, объяснив это решение вопросами технического и политического характера. Российская космонавтка Анна Кикина могла бы совершать полет на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов с NASA — такие планы обсуждались в прошлом году, однако сейчас ситуация кардинально поменялась, объяснил Рогозин.