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Космонавты смогут готовиться к работам в открытом космосе на американском сегменте МКС

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«Роскосмос» в 2022 г. подписал дополнение к контракту с NASA, в соответствии с которым российские космонавты смогут готовиться к работам в открытом космосе на американском сегменте Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

«В 2022 г. "Роскосмос" по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока «Заря» на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA... по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции», – говорится в сообщении.

Кроме того, подписанные дополнения касаются подготовки американских астронавтов для реализации «перекрестных» полетов, а также поддержки персонала NASA и организации работ его представителей на космодроме «Байконур».

15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о перекрестных полетах троих российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и троих американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 гг.

Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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