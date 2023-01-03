Космонавты смогут готовиться к работам в открытом космосе на американском сегменте МКС
«Роскосмос» в 2022 г. подписал дополнение к контракту с NASA, в соответствии с которым российские космонавты смогут готовиться к работам в открытом космосе на американском сегменте Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
«В 2022 г. "Роскосмос" по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока «Заря» на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA... по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции», – говорится в сообщении.
Кроме того, подписанные дополнения касаются подготовки американских астронавтов для реализации «перекрестных» полетов, а также поддержки персонала NASA и организации работ его представителей на космодроме «Байконур».
15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о перекрестных полетах троих российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и троих американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 гг.
Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.