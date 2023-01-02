Глава NASA допустил, что Китай объявит часть Луны своей территорией

Нельсон считает, что США по графику идут первыми в своих планах по возвращению на Луну, однако на вопрос о том, прибудут ли туда американские астронавты раньше Китая, он ответил: «На то воля Господа». По его словам, следующая миссия, Artemis II, может состояться в течение двух лет, однако и «дата высадки Китая становится все ближе и ближе».