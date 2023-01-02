Глава NASA допустил, что Китай объявит часть Луны своей территорией
Китай может закрепиться и попытаться доминировать на Луне, в ее самых богатых ресурсами местах, заявил в интервью газете Politico глава администрации NASA Билл Нельсон. По его словам, противостояние между США и Китаем в этом вопросе ужесточается.
«И правда, нам лучше следить, чтобы они не попали куда-нибудь на Луну под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория», — заявил Нельсон.
Пекин ранее объявил о планах высадиться на Луне к концу десятилетия, а задержки в американской программе могут привести к отставанию от Китая, пишет газета. При экс-президенте США Дональде Трампе график посадки на Луну NASA сдвинулся уже на год.
Американские военные также обеспокоены разработкой в КНР космических систем, поскольку они могут угрожать спутникам США. Пентагон в своем отчете Конгрессу предупредил о «скачках» в китайской космической программе, пишет Politico.
«В нем упоминается новаторская способность Китая не только приземлиться на обратной стороне Луны, но и установить ретранслятор связи с использованием спутника, который был запущен за год до этого между Землей и Луной», — говорится в материале.
По словам экс-командира МКС Терри Виртса, Китай потенциально может причинить вред Луне. «Если они создадут там инфраструктуру, они потенциально могут, например, запретить связь. Китайское вмешательство вызывает реальную обеспокоенность», — заявил он.
В посольстве Китая в Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что официальные лица в США «безответственно искажают законные космические усилия Китая».
Нельсон считает, что США по графику идут первыми в своих планах по возвращению на Луну, однако на вопрос о том, прибудут ли туда американские астронавты раньше Китая, он ответил: «На то воля Господа». По его словам, следующая миссия, Artemis II, может состояться в течение двух лет, однако и «дата высадки Китая становится все ближе и ближе».