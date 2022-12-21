В «Роскосмосе» сообщили о подписании соглашения РФ и Китая по изучению Луны
Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по изучению Луны, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, пишут «РИА Новости».
«Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами – это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — заявил Борисов.
В феврале прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил «Роскосмосу» подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции (МНЛС). Это предложение было согласованно с МИДом, Минюстом России и другими органами исполнительной власти.
9 марта 2021 г. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной лунной научной станции (МНЛС). В рамках проекта два государства будут совместно разрабатывать дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.
В декабре 2022 г. Мишустин заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию.