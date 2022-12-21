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В «Роскосмосе» сообщили о подписании соглашения РФ и Китая по изучению Луны

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Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по изучению Луны, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, пишут «РИА Новости».

«Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами – это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — заявил Борисов.

В феврале прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил «Роскосмосу» подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции (МНЛС). Это предложение было согласованно с МИДом, Минюстом России и другими органами исполнительной власти.

9 марта 2021 г. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной лунной научной станции (МНЛС). В рамках проекта два государства будут совместно разрабатывать дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.

В декабре 2022 г. Мишустин заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных