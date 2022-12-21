В «Роскосмосе» сообщили о подписании соглашения РФ и Китая по изучению Луны

«Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами – это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — заявил Борисов.