Газета
Технологии

Чернышенко: запасов базовых станций у мобильных операторов хватит на несколько лет

Ведомости

В России нет отечественных базовых станций, однако запасов у мобильных операторов хватит на несколько лет, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«В России пока нет отечественных базовых станций, если признать честно, хотя нужно тоже понимать, что здесь никакой проблемы нет, потому что мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами на складах», – сказал он.

Как писали в конце декабря «Ведомости», в соответствии с планами правительства сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек. Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 г. будут 300 000 человек, в 2025 г. – 700 000 человек, в 2026 г. – 1,5 млн человек, в 2027 г. – 5 млн человек, в 2030 г. – 50 млн человек, говорится в дорожной карте.

Сейчас созданием базовых станций в России занимается несколько компаний. В частности, разработку базовых станций 4G и 5G ведет «Спектр» «Ростеха», станций 4G и 5G на базе Open RAN – «Сколтех». Ранее Минцифры сообщало, что все четыре федеральных оператора связи подписали форвардные контракты на приобретение телекомоборудования российского производства. Речь идет о поставках 70 000 отечественных базовых станций сотовой связи, говорил один из источников «Ведомостей».

Ранее по теме: Базовые станции связи LTE и 5G будут собирать из «конструктора»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных