Чернышенко: запасов базовых станций у мобильных операторов хватит на несколько лет
В России нет отечественных базовых станций, однако запасов у мобильных операторов хватит на несколько лет, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«В России пока нет отечественных базовых станций, если признать честно, хотя нужно тоже понимать, что здесь никакой проблемы нет, потому что мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами на складах», – сказал он.
Как писали в конце декабря «Ведомости», в соответствии с планами правительства сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек. Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 г. будут 300 000 человек, в 2025 г. – 700 000 человек, в 2026 г. – 1,5 млн человек, в 2027 г. – 5 млн человек, в 2030 г. – 50 млн человек, говорится в дорожной карте.
Сейчас созданием базовых станций в России занимается несколько компаний. В частности, разработку базовых станций 4G и 5G ведет «Спектр» «Ростеха», станций 4G и 5G на базе Open RAN – «Сколтех». Ранее Минцифры сообщало, что все четыре федеральных оператора связи подписали форвардные контракты на приобретение телекомоборудования российского производства. Речь идет о поставках 70 000 отечественных базовых станций сотовой связи, говорил один из источников «Ведомостей».