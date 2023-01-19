Чернышенко: запасов базовых станций у мобильных операторов хватит на несколько лет

Как писали в конце декабря «Ведомости», в соответствии с планами правительства сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек. Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 г. будут 300 000 человек, в 2025 г. – 700 000 человек, в 2026 г. – 1,5 млн человек, в 2027 г. – 5 млн человек, в 2030 г. – 50 млн человек, говорится в дорожной карте.