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Чемезов: обновленные Ил-96 планируют выпускать для спецотряда и грузоперевозок

Ведомости

Модернизированный широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96 будут выпускать, вероятно, под заказ специального летного отряда (СЛО) «Россия», обеспечивающего перелеты первых лиц страны, а также для транспортной авиации. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов журналистам.

«Скорее всего, пока мы не планируем серийно выпускать – они будут выпускаться, как правило, под заказ СЛО. А вообще, скорее всего, они будут использоваться для транспортной авиации, для перевозки грузов», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Чемезов напомнил, что работа над тяжелым двигателем ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов продолжается, а с двигателем ПС-90 лайнер не является достаточно эффективным для коммерческих авиаперевозчиков.

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Весной 2022 г. «Ростех» рассматривал возобновление серийного производства Ил-96 и среднемагистрального самолета Ту-214, писали «Ведомости».

Разработка Ил-96 началась еще в 1970-е гг. на базе широкофюзеляжного Ил-86, первый полет новая модель совершила в 1988 г. Производство самолета вместимостью до 435 пассажиров было налажено на Воронежском авиазаводе (сейчас ВАСО в составе ОАК). Производство Ил-96 в Воронеже не велось c 2009 г., но в 2021 г. было достроено два Ил-96 из прежнего задела по заказу госструктур, говорил источник «Ведомостей» в ОАК. Основной эксплуатант этого лайнера в России – СЛО «Россия».

Как говорил в августовском интервью «Ведомостям» гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, промышленность России не способна производить Ил-96-300 или Ил-96-400 в необходимом количестве, а восстанавливать объемы производства слишком дорого. Необходимо внедрять новый двухдвигательный самолет с применением передовых технологий и хорошей топливной эффективностью, подчеркивал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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