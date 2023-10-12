Чемезов: обновленные Ил-96 планируют выпускать для спецотряда и грузоперевозок

Разработка Ил-96 началась еще в 1970-е гг. на базе широкофюзеляжного Ил-86, первый полет новая модель совершила в 1988 г. Производство самолета вместимостью до 435 пассажиров было налажено на Воронежском авиазаводе (сейчас ВАСО в составе ОАК). Производство Ил-96 в Воронеже не велось c 2009 г., но в 2021 г. было достроено два Ил-96 из прежнего задела по заказу госструктур, говорил источник «Ведомостей» в ОАК. Основной эксплуатант этого лайнера в России – СЛО «Россия».