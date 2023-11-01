Миллер: Россия стоит на пороге полного технологического суверенитета

В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что власти ряда западных стран организовали технологическую блокаду России. «Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого», – подчеркнул тогда он.