Миллер: Россия стоит на пороге полного технологического суверенитета
Россия стоит на пороге полного технологического суверенитета, он будет достигнут в ближайшем будущем. Такое заявление сделал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
«Мы уже всё, на пороге полного технологического суверенитета. Это не громкие слова. Полный технологический суверенитет. Вот наше ближайшее, что называется, будущее», – сказал он.
Миллер отметил, что уход западных партнеров не повлиял на деятельность «Газпрома». По его словам, компания продолжает «работать ритмично» и выполняет все обозначенные ранее планы. Кроме того, продолжил Миллер, «западные деловые круги» заинтересованы в возвращение поставок российского газа, поскольку страны Запада «всегда потребляли [газа] больше, чем добывали».
В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что власти ряда западных стран организовали технологическую блокаду России. «Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого», – подчеркнул тогда он.
В августе глава государства признал, что в некоторых областях идет отставание в достижении технологического суверенитета. В то же время власти понимают это и принимают меры для решения задачи, добавил он. В частности, были запущены льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа, напомнил Путин.
В июне 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для технологического суверенитета Россия должна за 10-20 лет создать свой «Алмазный фонд технологий» из 30-50 собственных разработок в сфере продовольствия, безопасности, медицины и др.