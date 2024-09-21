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TikTok удалил аккаунты RT и Sputnik

Ведомости

Соцсеть TikTok удалила аккаунты RT International и Sputnik на фоне введения США санкций против нескольких российских СМИ. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, утром 21 сентября стали недоступны аккаунты RT International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik International, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia.

RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку.

В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок. Позднее Meta (владеет Facebook и Instagram, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала аккаунты RT и связанных с телеканалом организаций, писал NBC News со ссылкой на заявление компании. Причиной там назвали «иностранное вмешательство». В Кремле назвали блокировку аккаунтов российских СМИ в Meta дискредитацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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