TikTok удалил аккаунты RT и Sputnik
Соцсеть TikTok удалила аккаунты RT International и Sputnik на фоне введения США санкций против нескольких российских СМИ. Об этом сообщает RT.
По данным телеканала, утром 21 сентября стали недоступны аккаунты RT International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik International, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia.
RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку.
В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок. Позднее Meta (владеет Facebook и Instagram, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала аккаунты RT и связанных с телеканалом организаций, писал NBC News со ссылкой на заявление компании. Причиной там назвали «иностранное вмешательство». В Кремле назвали блокировку аккаунтов российских СМИ в Meta дискредитацией.