TikTok удалил аккаунты RT и Sputnik

В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок. Позднее Meta (владеет Facebook и Instagram, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала аккаунты RT и связанных с телеканалом организаций, писал NBC News со ссылкой на заявление компании. Причиной там назвали «иностранное вмешательство». В Кремле назвали блокировку аккаунтов российских СМИ в Meta дискредитацией.