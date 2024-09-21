Бразильский суд поручил X утвердить законного представителя в течение пяти дней

Конфликт бразильских властей с X и владельцем платформы Илоном Маском обострился летом этого года. 17 августа сотрудники X сообщили, что прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями. В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями Верховного суда Бразилии.