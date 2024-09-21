Бразильский суд поручил X утвердить законного представителя в течение пяти дней
Верховный суд Бразилии назначил соцсети X пять дней на представление документов, подтверждающих полномочия ее нового законного представителя в стране, пишет Reuters.
X назначила Рэйчел де Оливейра Вилла Нова своим представителем в Бразилии 21 сентября. Это произошло после объявления суда о блокировке соцсети. Для возобновления работы, X, помимо назначения представителя, должна также выплатить штраф и заблокировать те профили, которые требовали власти.
Конфликт бразильских властей с X и владельцем платформы Илоном Маском обострился летом этого года. 17 августа сотрудники X сообщили, что прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями. В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями Верховного суда Бразилии.
30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение о блокировке вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи. Бизнесмен в своей публикации также назвал судью Мораеса «диктатором и мошенником».
4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии. 8 сентября в Бразилии прошли акции протеста в поддержку работы соцсети в стране. Впрочем, 19 сентября стало известно, что X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии.