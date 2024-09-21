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Бразильский суд поручил X утвердить законного представителя в течение пяти дней

Ведомости

Верховный суд Бразилии назначил соцсети X пять дней на представление документов, подтверждающих полномочия ее нового законного представителя в стране, пишет Reuters.

X назначила Рэйчел де Оливейра Вилла Нова своим представителем в Бразилии 21 сентября. Это произошло после объявления суда о блокировке соцсети. Для возобновления работы, X, помимо назначения представителя, должна также выплатить штраф и заблокировать те профили, которые требовали власти.

Конфликт бразильских властей с X и владельцем платформы Илоном Маском обострился летом этого года. 17 августа сотрудники X сообщили, что прекращают работу в Бразилии после конфликта с властями. В апреле X объявила о вынужденной блокировке популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями Верховного суда Бразилии.

30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение о блокировке вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи. Бизнесмен в своей публикации также назвал судью Мораеса «диктатором и мошенником».

4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии. 8 сентября в Бразилии прошли акции протеста в поддержку работы соцсети в стране. Впрочем, 19 сентября стало известно, что X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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