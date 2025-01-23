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Маск усомнился в финансовых возможностях проекта для развития ИИ StarGate

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании для развития искусственного интеллекта (ИИ) StarGate с бюджетом в $500 млрд.

«SoftBank обеспечил гораздо меньше $10 млрд. Я знаю об этом не понаслышке», – указал бизнесмен в соцсети X.

Заявление Маска опроверг гендиректор американского разработчика в области ИИ OpenAI Сэм Альтман. Он предложил бизнесмену посетить первый объект, создаваемый в рамках проекта. «Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но я надеюсь, что в вашей новой роли вы будете ставить США на первое место», – отметил Альтман.

22 января президент США Дональд Трамп объявил, что OpenAI, SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию Stargate по развитию ИИ. Проект займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В том числе, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.

Трамп уточнил, что каждая из трех компаний внесет стартовый вклад в размере $100 млрд, а в последующие годы общий объем инвестиций составит $500 млрд. По его словам, практически сразу проект создаст более 100 000 рабочих мест в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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