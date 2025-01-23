Маск усомнился в финансовых возможностях проекта для развития ИИ StarGate

Заявление Маска опроверг гендиректор американского разработчика в области ИИ OpenAI Сэм Альтман. Он предложил бизнесмену посетить первый объект, создаваемый в рамках проекта. «Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но я надеюсь, что в вашей новой роли вы будете ставить США на первое место», – отметил Альтман.