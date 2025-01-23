Маск усомнился в финансовых возможностях проекта для развития ИИ StarGate
Американский бизнесмен Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании для развития искусственного интеллекта (ИИ) StarGate с бюджетом в $500 млрд.
«SoftBank обеспечил гораздо меньше $10 млрд. Я знаю об этом не понаслышке», – указал бизнесмен в соцсети X.
Заявление Маска опроверг гендиректор американского разработчика в области ИИ OpenAI Сэм Альтман. Он предложил бизнесмену посетить первый объект, создаваемый в рамках проекта. «Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но я надеюсь, что в вашей новой роли вы будете ставить США на первое место», – отметил Альтман.
22 января президент США Дональд Трамп объявил, что OpenAI, SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию Stargate по развитию ИИ. Проект займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В том числе, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.
Трамп уточнил, что каждая из трех компаний внесет стартовый вклад в размере $100 млрд, а в последующие годы общий объем инвестиций составит $500 млрд. По его словам, практически сразу проект создаст более 100 000 рабочих мест в США.