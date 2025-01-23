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Китай запустил новую спутниковую группировку

Ведомости

Китай отправил в космос новую группу спутников из центра запуска спутников Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило китайское национальное космическое управление (CNSA).

Шестая группа спутников, входящая в состав группировки Spacesail, была запущена в 13:15 по пекинскому времени (8:15 мск) на модифицированной ракете-носителе «Чанчжэн-6» и успешно вышла на заданную орбиту.

Этот запуск стал 557-м полетом ракеты-носителя «Великий поход».

22 июня Китай успешно запустил на орбиту спутник-телескоп, разработанный совместно с Францией. Спутник-телескоп способен проводить комплексные наблюдения за гамма-всплесками. Он оснащен гамма-монитором, оптическим телескопом, а также камерами мягкого и жесткого излучения.

4 июня CNSA также сообщило, что лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. 13 июня стало известно, что европейско-китайское сотрудничество в исследовании Луны может завершиться, несмотря на успешное сотрудничество в текущей миссии «Чанъэ-6». На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» или «Чанъэ-8», которые планируются в 2026 и 2028 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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