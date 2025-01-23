Китай запустил новую спутниковую группировку
Китай отправил в космос новую группу спутников из центра запуска спутников Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило китайское национальное космическое управление (CNSA).
Шестая группа спутников, входящая в состав группировки Spacesail, была запущена в 13:15 по пекинскому времени (8:15 мск) на модифицированной ракете-носителе «Чанчжэн-6» и успешно вышла на заданную орбиту.
Этот запуск стал 557-м полетом ракеты-носителя «Великий поход».
22 июня Китай успешно запустил на орбиту спутник-телескоп, разработанный совместно с Францией. Спутник-телескоп способен проводить комплексные наблюдения за гамма-всплесками. Он оснащен гамма-монитором, оптическим телескопом, а также камерами мягкого и жесткого излучения.
4 июня CNSA также сообщило, что лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. 13 июня стало известно, что европейско-китайское сотрудничество в исследовании Луны может завершиться, несмотря на успешное сотрудничество в текущей миссии «Чанъэ-6». На данный момент нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» или «Чанъэ-8», которые планируются в 2026 и 2028 гг.