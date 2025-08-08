Роскомнадзор: в июле отражено 680 DDoS-атак
В июле 2025 г. в России специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 680 DDoS-атак. Они были нацелены на органы власти, транспортную инфраструктуру операторов связи. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
Максимальная мощность зафиксированной атаки составила 750 Гбит/с, а пик скорости достиг 138 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась 5 суток и 37 минут. Чаще всего трафик шел с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии, Нидерландах, Франции и Индонезии.
Наибольшее количество инцидентов пришлось на Северо-Западный федеральный округ – в частности, на Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области, а также Крым.
Кроме того, в июле были заблокированы 8004 фишинговых ресурса и 44 сайта, распространявших вредоносное ПО.
29 июля сообщалось о масштабной кибератаке на «Аэрофлот». Тогда из-за взлома IT-систем авиаперевозчик отменил более 20% рейсов. Это вызвало немало сложностей в авиагаванях. Злоумышленники комментировали, что смогли уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов компании.