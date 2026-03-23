Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии

«Яндекс» заявил об отсутствии случаев удаленного взлома умных колонок

Ведомости

В «Яндексе» не зафиксировали случаев удаленного взлома умных колонок. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

23 марта Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило, что мошенники могут использовать колонки для слежки за их владельцами. Признаками, по которым можно заподозрить слежку, могут быть самопроизвольная активация колонки, внезапное включение музыки или совершение звонков без участия пользователя, а также появление неизвестных устройств в аккаунте.

В «Яндексе» заверили, что устройства разрабатываются с учетом строгих требований кибербезопасности, а данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования. «ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя», – отметили в компании.

Также применяются ML-алгоритмы для выявления подозрительной активности, а система безопасности соответствует международному стандарту ISO/IEC 27001. Кроме того, в рамках программы Bug Bounty независимые исследователи помогают выявлять уязвимости, что позволяет дополнительно повышать уровень защиты устройств.

Правоохранители при подозрении на взлом советовали отключить колонку от питания или интернета и сменить пароль учетной записи. Также отмечалось, что нужно регулярно обновлять ПО, так как это помогает закрывать уязвимости, которыми пользуются злоумышленники.

По данным «М.видео», за первое полугодие 2025 г. в России купили 2,5 млн умных колонок на общую сумму 22,2 млрд руб. На колонки «Яндекса» пришлось 86% от общего количества проданных устройств и 93% в денежном выражении.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь