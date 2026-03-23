«Яндекс» заявил об отсутствии случаев удаленного взлома умных колонок

23 марта Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило, что мошенники могут использовать колонки для слежки за их владельцами. Признаками, по которым можно заподозрить слежку, могут быть самопроизвольная активация колонки, внезапное включение музыки или совершение звонков без участия пользователя, а также появление неизвестных устройств в аккаунте.