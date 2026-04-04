Касперская извинилась перед РКН, что связала сбой у банков с блокировкой VPN

Утром 3 апреля пользователи столкнулись с перебоями в работе мобильных приложений нескольких крупных банков, в том числе «Сбера», Т-банка и OZON-банка, а также Системы быстрых платежей. В СБП заверили, что на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК) все системы работают штатно. В платежной системе «Мир» уточнили, что сбой произошел на стороне одного из банков. Уже к полудню Сбербанк заявил, что устранил последствия сбоя и восстановил доступ ко всем сервисам.