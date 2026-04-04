Касперская извинилась перед РКН, что связала сбой у банков с блокировкой VPN
Массовый сбой в работе банков и Системы быстрых платежей (СБП) не был вызван с действиями Роскомнадзора (РКН). Об этом написала сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в своем Telegram-канале после разговора с руководством РКН.
По словам Касперской, в ведомстве ей объяснили, «почему вчерашний сбой не был вызван именно действиями РКН». Причиной якобы мог стать сбой у Сбербанка, а работа других банков была нарушена, поскольку «Сбер» является системообразующим и на его инфраструктуру «сильно завязаны другие банки», рассказала она.
Касперская извинилась за свой предыдущий пост, в котором она связала сбои с тем, что власти пытаются блокировать работу VPN. «По времени сбой совпал с заявлениями министра по блокировкам VPN-ов. Поэтому логическая связь между этими событиями родилась не только у меня», – пояснила она.
4 апреля Касперская заявила, что попытки заблокировать VPN рискуют парализовать работу большого числа сервисов, так как оверлейная сеть использует протоколы, которые часто пересекаются с критической инфраструктурой. «Не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета», – говорится в ее первом посте.
Касперская призвала «делать скрины интересных сайтов» и «снимать по максимуму наличку». «VPN-тоннели пронизывают весь трафик сети, используя различные протоколы; часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками», – отмечала президент InfoWatch.
Утром 3 апреля пользователи столкнулись с перебоями в работе мобильных приложений нескольких крупных банков, в том числе «Сбера», Т-банка и OZON-банка, а также Системы быстрых платежей. В СБП заверили, что на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК) все системы работают штатно. В платежной системе «Мир» уточнили, что сбой произошел на стороне одного из банков. Уже к полудню Сбербанк заявил, что устранил последствия сбоя и восстановил доступ ко всем сервисам.