Касперская извинилась перед РКН, что связала сбой у банков с блокировкой VPN

Массовый сбой в работе банков и Системы быстрых платежей (СБП) не был вызван с действиями Роскомнадзора (РКН). Об этом написала сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в своем Telegram-канале после разговора с руководством РКН.

По словам Касперской, в ведомстве ей объяснили, «почему вчерашний сбой не был вызван именно действиями РКН». Причиной якобы мог стать сбой у Сбербанка, а работа других банков была нарушена, поскольку «Сбер» является системообразующим и на его инфраструктуру «сильно завязаны другие банки», рассказала она.

Касперская извинилась за свой предыдущий пост, в котором она связала сбои с тем, что власти пытаются блокировать работу VPN. «По времени сбой совпал с заявлениями министра по блокировкам VPN-ов. Поэтому логическая связь между этими событиями родилась не только у меня», – пояснила она.

Что известно о сбое в работе банковских приложений

Финансы / Банки

4 апреля Касперская заявила, что попытки заблокировать VPN рискуют парализовать работу большого числа сервисов, так как оверлейная сеть использует протоколы, которые часто пересекаются с критической инфраструктурой. «Не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета», – говорится в ее первом посте.

Касперская призвала «делать скрины интересных сайтов» и «снимать по максимуму наличку». «VPN-тоннели пронизывают весь трафик сети, используя различные протоколы; часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками», – отмечала президент InfoWatch.

Утром 3 апреля пользователи столкнулись с перебоями в работе мобильных приложений нескольких крупных банков, в том числе «Сбера», Т-банка и OZON-банка, а также Системы быстрых платежей. В СБП заверили, что на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК) все системы работают штатно. В платежной системе «Мир» уточнили, что сбой произошел на стороне одного из банков. Уже к полудню Сбербанк заявил, что устранил последствия сбоя и восстановил доступ ко всем сервисам.

