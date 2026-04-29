«Роза Хутор» создаст цифровую копию курорта

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» обсуждает с научным сообществом возможность создания цифрового двойника территории. Проект позволит прогнозировать туристические потоки и измерять антропогенную нагрузку, сообщил гендиректор курорта Константин Нестеров на Кавказском инвестиционном форуме.

Двойник также поможет выявлять участки территорий, которые нуждаются в восстановлении, по аналогии с севооборотом в сельском хозяйстве. По словам Нестерова, система, в том числе через лаборатории научно–технологического университета «Сириус», даст возможность временно закрывать перегруженные зоны, перенаправляя туристов на альтернативные маршруты. 

Цифровой двойник будет охватывать территорию курорта и ответственные границы Сочинского национального парка. добавил Нестеров.

Сессия, на которой прозвучало это заявление, была организована «Ведомостями» совместно с агентством трансформации и развития экономики (АТРЭ). Участники также обсудили проект «Вместе для дикой природы» (поддержан Фондом президентских грантов), который предполагает всероссийское голосование по выбору ключевых краснокнижных видов и создание портала о мерах их охраны.

В рамках форума стало известно, что «Роза Хутор» и госкорпорация «Кавказ.РФ» начали разрабатывать концепцию обучения специалистам редких горных профессий – лавинщики, оснежители, ратракисты. Сейчас системной образовательной базы для таких специальностей в России нет.

Курорт расположен на территории Сочинского национального парка. Его площадь на склонах хребта Аибга составляет примерно 1820 гектаров. «Роза Хутор» уже заявлял о снижении антропогенной нагрузки как о ключевой задаче. Среди мер – устройство настильных троп, борьба с эрозией и восстановление склонов природосберегающими методами.

