CNY Бирж.10,612-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Маск сообщил о миллиарде скачиваний приложения X

Приложение социальной сети X скачали уже более 1 млрд раз. Об этом на своей странице сообщил владелец платформы Илон Маск.

В марте предприниматель заявлял, что 28 февраля соцсеть установила исторический рекорд по посещаемости. При этом конкретные показатели он не раскрыл. Рост активности пользователей совпал с началом ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана.

Маск приобрел Twitter осенью 2022 г., после чего начал масштабную реформу платформы. Соцсеть была переименована в X, компания сменила домен и логотип. После покупки Маск объявил амнистию для ряда ранее заблокированных пользователей, восстановил аккаунт Дональда Трампа и запустил платную подписку.

29 марта бизнесмен сообщил о продаже соцсети X своей компании в сфере искусственного интеллекта xAI. По его данным, xAI приобрела X в рамках сделки по продаже всех акций. «Объединение оценивается в $80 млрд, а X – в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга)», – писал Маск.

По его словам, будущее двух компаний «тесно переплетено», а объединение позволит совместить технологии искусственного интеллекта xAI с аудиторией платформы X.

