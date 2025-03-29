Маск заявил о продаже соцсети X своей компании xAI

О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной». В конце октября 2022 г. Маск стал владельцем Twitter, купив его за $44 млрд. После закрытия сделки бизнесмен провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. В 2024 г. бизнесмен сообщил, что штаб-квартиры X и SpaceX будут перенесены из Калифорнии в Техас.