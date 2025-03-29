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Маск заявил о продаже соцсети X своей компании xAI

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск продал социальную сеть X своей собственной компании искусственного интеллекта xAI. Стоимость приобретенной платформы оценивается в $33 млрд, сообщил Маск в X.

«xAI приобрела X в рамках сделки по продаже всех акций. Объединение оценивается в $80 млрд, а X – в $33 млрд ($45 млрд. минус $12 млрд долга)», – написал он.

Компания Маска была основана два года назад, и за это время, по словам Маска, xAI «быстро стала одной из ведущих лабораторий ИИ в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». Будущее двух компаний «тесно переплетено», а решение по объединению, как отметил предприниматель, «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X».

«Объединенная компания предоставит более умный и значимый опыт миллиардам людей, оставаясь верной нашей основной миссии поиска истины и продвижения знаний», – написал Маск.

О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной». В конце октября 2022 г. Маск стал владельцем Twitter, купив его за $44 млрд. После закрытия сделки бизнесмен провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. В 2024 г. бизнесмен сообщил, что штаб-квартиры X и SpaceX будут перенесены из Калифорнии в Техас. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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