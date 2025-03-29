Маск заявил о продаже соцсети X своей компании xAI
Бизнесмен Илон Маск продал социальную сеть X своей собственной компании искусственного интеллекта xAI. Стоимость приобретенной платформы оценивается в $33 млрд, сообщил Маск в X.
«xAI приобрела X в рамках сделки по продаже всех акций. Объединение оценивается в $80 млрд, а X – в $33 млрд ($45 млрд. минус $12 млрд долга)», – написал он.
Компания Маска была основана два года назад, и за это время, по словам Маска, xAI «быстро стала одной из ведущих лабораторий ИИ в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». Будущее двух компаний «тесно переплетено», а решение по объединению, как отметил предприниматель, «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X».
«Объединенная компания предоставит более умный и значимый опыт миллиардам людей, оставаясь верной нашей основной миссии поиска истины и продвижения знаний», – написал Маск.
О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной». В конце октября 2022 г. Маск стал владельцем Twitter, купив его за $44 млрд. После закрытия сделки бизнесмен провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. В 2024 г. бизнесмен сообщил, что штаб-квартиры X и SpaceX будут перенесены из Калифорнии в Техас.