Маск сообщил о переносе штаб-квартир X и SpaceX из Калифорнии в Техас

Позже Маск добавил, что штаб-квартира X также переедет в техасский Остин. Объясняя свое решение, бизнесмен отметил, что ему надоело «прятаться от банд жестоких наркоманов только для того, чтобы войти в здание [штаб-квартиры] и выйти из него». Маск также выразил мнение, что многие последуют его примеру.