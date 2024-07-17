Маск сообщил о переносе штаб-квартир X и SpaceX из Калифорнии в Техас
Штаб-квартиры X (бывший Twitter) и SpaceX будут перенесены из Калифорнии в Техас. Об этом сообщил владелец X и основатель SpaceX Илон Маск.
Решение принято на фоне принятия губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом закона о «защите прав ЛГБТ-школьников» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
«Это стало последней каплей. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, направленных против семей и компаний, SpaceX теперь перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на площадку Starbase, штат Техас», – написал он в X.
Позже Маск добавил, что штаб-квартира X также переедет в техасский Остин. Объясняя свое решение, бизнесмен отметил, что ему надоело «прятаться от банд жестоких наркоманов только для того, чтобы войти в здание [штаб-квартиры] и выйти из него». Маск также выразил мнение, что многие последуют его примеру.
В 2021 г. американский бизнесмен сообщил о переносе в Остин штаб-квартиры Tesla. По его мнению, возможности расширения компании в Калифорнии ограничены. Кроме того, Маск отметил, что сотрудникам трудно купить жилье в Калифорнии и ездить на работу издалека. При этом производство на заводе в Калифорнии компания планировала увеличить.
В июне 2024 г. акционеры Tesla проголосовали за перерегистрацию компании в Техасе.