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Маск сообщил о переносе штаб-квартир X и SpaceX из Калифорнии в Техас

Ведомости

Штаб-квартиры X (бывший Twitter) и SpaceX будут перенесены из Калифорнии в Техас. Об этом сообщил владелец X и основатель SpaceX Илон Маск.

Решение принято на фоне принятия губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом закона о «защите прав ЛГБТ-школьников» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

«Это стало последней каплей. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, направленных против семей и компаний, SpaceX теперь перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на площадку Starbase, штат Техас», – написал он в X.

Позже Маск добавил, что штаб-квартира X также переедет в техасский Остин. Объясняя свое решение, бизнесмен отметил, что ему надоело «прятаться от банд жестоких наркоманов только для того, чтобы войти в здание [штаб-квартиры] и выйти из него». Маск также выразил мнение, что многие последуют его примеру.

В 2021 г. американский бизнесмен сообщил о переносе в Остин штаб-квартиры Tesla. По его мнению, возможности расширения компании в Калифорнии ограничены. Кроме того, Маск отметил, что сотрудникам трудно купить жилье в Калифорнии и ездить на работу издалека. При этом производство на заводе в Калифорнии компания планировала увеличить.

В июне 2024 г. акционеры Tesla проголосовали за перерегистрацию компании в Техасе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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