Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас

Сам Маск переехал жить в Техас в прошлом году после того, как в апреле вступил в конфликт с властями Калифорнии из-за ограничений по коронавирусу. Издание отметило, что переезд позволил Маску сэкономить на налогах. Теперь он живет ближе к космодрому своей космической компании SpaceX. До этого бизнесмен два десятилетия прожил в Лос-Анджелесе. Переезд, отмечает CNBC, позволил снизить Маску размер налоговых выплат и сделать его ближе к космодрому аэрокосмической компании SpaceX, основателем и гендиректором которой он является. Запуски SpaceX проводятся с площадки в Бока-Чика (Техас).