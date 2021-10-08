Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
Штаб-квартира компании Tesla будет перенесена из Калифорнии в Техас, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на главу компании Илона Маска. Он объявил это на ежегодном собрании акционеров, которое прошло на строящемся заводе.
«Я рад сообщить вам, что мы переместим нашу штаб-квартиру в Остин», — заявил Маск на собрании. «Есть предел тому, насколько масштабно вы можете расширяться в районе залива Сан-Франциско», — сказал он. По словам бизнесмена, сотрудникам трудно покупать себе жилье в Калифорнии и ездить на работу издалека. Независимо от переноса штаб-квартиры в Остин производство на заводе в Калифорнии компания планирует увеличить.
«Мы будем продолжать расширять нашу деятельность в Калифорнии. Наш план состоит в том, чтобы увеличить объем производства во Фримонте и Гига-Неваде на 50%. Если вы пойдете на нашу фабрику в Фримонте, она будет забита», — сообщил Маск.
После завершения строительства заводу в Остине понадобится время, чтобы выйти на полную мощность. Строительство займет меньше времени, чем достижение больших объемов производства на нем: завод Tesla в Шанхае был построен за 11 месяцев, но больших объемов производства удалось достичь за год. Маск ожидает, что предприятие в Остине последует примеру Шанхая.
Сам Маск переехал жить в Техас в прошлом году после того, как в апреле вступил в конфликт с властями Калифорнии из-за ограничений по коронавирусу. Издание отметило, что переезд позволил Маску сэкономить на налогах. Теперь он живет ближе к космодрому своей космической компании SpaceX. До этого бизнесмен два десятилетия прожил в Лос-Анджелесе. Переезд, отмечает CNBC, позволил снизить Маску размер налоговых выплат и сделать его ближе к космодрому аэрокосмической компании SpaceX, основателем и гендиректором которой он является. Запуски SpaceX проводятся с площадки в Бока-Чика (Техас).