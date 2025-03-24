X заблокировала более 700 аккаунтов на фоне протестов в Турции
Социальная сеть X миллиардера Илона Маска заблокировала свыше 700 аккаунтов новостных изданий, журналистов и политиков по требованию властей Турции. Об этом сообщается на странице команды X по международным правительственным вопросам.
«Мы возражаем против многочисленных судебных постановлений управления по информации и коммуникационным технологиям Турции о блокировке более 700 аккаунтов новостных организаций, журналистов, политических деятелей, студентов и других лиц», – говорится в сообщении.
X намерена обжаловать судебные решения турецкого управления. В соцсети выступили против предписания о блокировках, поскольку это «лишает миллионы турецких пользователей возможности получать новости».
Блокировки связаны с масштабными протестами в стране. Митинги начались 19 марта после задержания одного из главных оппонентов действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу. 23 марта Имамоглу был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности. Также его обвинили в связях с террористами.
23 марта оппозиционная Республиканская народная партия Турции (CHP) провела праймериз по утверждению кандидата на вероятные досрочные выборы президента, на которых мэр Стамбула Имамоглу набрал более 14,8 млн голосов. Эрдоган 20 марта обвинил оппозицию в политическом давлении на полицию и судебную систему. Он считает, что власти «не имеют права тратить время на выступления оппозиции».