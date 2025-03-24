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X заблокировала более 700 аккаунтов на фоне протестов в Турции

Ведомости

Социальная сеть X миллиардера Илона Маска заблокировала свыше 700 аккаунтов новостных изданий, журналистов и политиков по требованию властей Турции. Об этом сообщается на странице команды X по международным правительственным вопросам.

«Мы возражаем против многочисленных судебных постановлений управления по информации и коммуникационным технологиям Турции о блокировке более 700 аккаунтов новостных организаций, журналистов, политических деятелей, студентов и других лиц», – говорится в сообщении.

X намерена обжаловать судебные решения турецкого управления. В соцсети выступили против предписания о блокировках, поскольку это «лишает миллионы турецких пользователей возможности получать новости».

В Турции продолжаются крупнейшие за 10 лет протесты
В Турции не утихают протесты, вызванные уголовным преследованием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. С момента задержания оппозиционного политика 19 марта в крупных городах страны проходят массовые демонстрации. Полиция применяет против митингующих слезоточивый газ и водометы. 23 марта Имамоглу был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности.
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В Турции не утихают протесты, вызванные уголовным преследованием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. С момента задержания оппозиционного политика 19 марта в крупных городах страны проходят массовые демонстрации. Полиция применяет против митингующих слезоточивый газ и водометы. 23 марта Имамоглу был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности. / Huseyin Aldemir / AP Photo

Блокировки связаны с масштабными протестами в стране. Митинги начались 19 марта после задержания одного из главных оппонентов действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу. 23 марта Имамоглу был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности. Также его обвинили в связях с террористами.

23 марта оппозиционная Республиканская народная партия Турции (CHP) провела праймериз по утверждению кандидата на вероятные досрочные выборы президента, на которых мэр Стамбула Имамоглу набрал более 14,8 млн голосов. Эрдоган 20 марта обвинил оппозицию в политическом давлении на полицию и судебную систему. Он считает, что власти «не имеют права тратить время на выступления оппозиции».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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