X заблокировала более 700 аккаунтов на фоне протестов в Турции

Блокировки связаны с масштабными протестами в стране. Митинги начались 19 марта после задержания одного из главных оппонентов действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу. 23 марта Имамоглу был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранен от должности. Также его обвинили в связях с террористами.