Мишустин поручил ускорить внедрение российского ПО по итогам ЦИПР-2026

В ходе выступления на пленарной сессии ЦИПР Мишустин рассказал, что больше половины российских предприятий уже начали внедрять технологии ИИ. По его словам, рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Мишустин также отметил, что российский рынок облачных технологий за последние шесть лет увеличился более чем в четыре раза. Он подчеркнул, что российские провайдеры сегодня обеспечивают хранение чувствительных данных внутри страны и предлагают инструменты для их защиты.