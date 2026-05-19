Мишустин поручил ускорить внедрение российского ПО по итогам ЦИПР-2026
Основное внимание в решениях правительства будет уделено внедрению российского ПО, развитию облачной инфраструктуры и использованию ИИ в промышленности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), прошедшей в Нижнем Новгороде.
В ходе пленарной сессии участники обсуждали вопросы достижения технологического лидерства, цифровой трансформации экономики, снижения зависимости от зарубежных сервисов и внедрения современных ИТ-решений на российских предприятиях. По итогам встреч с представителями бизнеса, научного и экспертного сообщества Мишустин поручил активизировать внедрение отечественного ПО на объектах критически значимой инфраструктуры, а также заняться созданием полноценного облачного контура для функционирования цифровой экономики.
Отдельное поручение премьер дал вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Ему предстоит совместно с индустриальными центрами компетенций проработать варианты внедрения технологий ИИ в различные отрасли промышленности, а также подготовить предложения по развитию перспективных цифровых сервисов.
В правительстве рассчитывают, что такие решения помогут ускорить цифровую трансформацию промышленного сектора и расширить применение отечественных технологий.
В ходе выступления на пленарной сессии ЦИПР Мишустин рассказал, что больше половины российских предприятий уже начали внедрять технологии ИИ. По его словам, рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Мишустин также отметил, что российский рынок облачных технологий за последние шесть лет увеличился более чем в четыре раза. Он подчеркнул, что российские провайдеры сегодня обеспечивают хранение чувствительных данных внутри страны и предлагают инструменты для их защиты.