Фальков сообщил Путину о запуске первых экспериментов на синхротроне СКИФ

«Сентябрь, не позднее октября мы уже точно проведем первый научный эксперимент, связанный с новым полиэтиленом», – заявил Фальков, отвечая на вопрос президента о сроках запуска установки. Он подчеркнул, что подобные объекты важны не только для фундаментальной науки, но и для прикладных исследований.