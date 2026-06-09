Фальков сообщил Путину о запуске первых экспериментов на синхротроне СКИФ
Первые научные эксперименты на синхротроне СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском планируется провести в сентябре – октябре 2026 г. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы Минобрнауки, комплекс включает 34 здания и сооружения общей площадью почти 87 000 кв. м, а застройка занимает около 30 га. Для проекта в России разработали порядка 30 видов ключевого оборудования, включая клистроны, источники питания для электромагнитов и насосы для сверхвакуумных систем.
«Сентябрь, не позднее октября мы уже точно проведем первый научный эксперимент, связанный с новым полиэтиленом», – заявил Фальков, отвечая на вопрос президента о сроках запуска установки. Он подчеркнул, что подобные объекты важны не только для фундаментальной науки, но и для прикладных исследований.
Синхротрон планируется использовать в микроэлектронике, структурной биологии, фармацевтике, материаловедении, медицине, авиастроении, химии и исследованиях в области термоядерного синтеза. Фальков также отметил, что крупные российские компании, в том числе фармацевтические и нефтехимические, уже участвуют в формировании программ исследований для максимально эффективного использования возможностей комплекса в интересах экономики и промышленности.
Говоря о характеристиках СКИФа, Фальков отметил, что установка относится к поколению «четыре плюс» – самому современному классу синхротронов. «Главная его характеристика – это сверхмалый диаметр свечения, равный 72 единицам, если быть точным, как у физиков, это пикометров на радиан», – сказал министр.
Он добавил, что российская установка превосходит ряд зарубежных аналогов. В качестве примера Фальков привел бразильский синхротрон Sirius, где этот показатель составляет 250 пикометров на радиан.
До этого встречу президента с главой Минобрнауки анонсировал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Он пояснял, что Путин последовательно и постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования.