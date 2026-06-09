Билайн открыл клиентам доступ к Spotify, Netflix и другим зарубежным сервисам

В июне 2025 г. министр цифрового развития РФ Максут Шадаевзаявил, что нет никаких оснований для возвращения в Россию цифровых зарубежных платформ. По его словам, многие из иностранных компаний во время работы в РФ не выполняли требований законодательства. В частности, они не хранили данные на территории страны.