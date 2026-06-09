Билайн открыл клиентам доступ к Spotify, Netflix и другим зарубежным сервисам
«Билайн» предоставил пользователям подписки bee доступ к ряду популярных зарубежных сервисов, которые формально не запрещены в России, но ранее были недоступны для российских пользователей. Об этом заявили представители компании. Среди платформ – Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другие.
Как сообщили в компании, доступ начал предоставляться автоматически и не требует дополнительной оплаты, подключения VPN или использования сторонних приложений.
Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин отметил, что компания стремится упростить доступ к востребованным цифровым сервисам, которые остаются популярными среди россиян, несмотря на решение их владельцев прекратить работу в стране.
По его словам, ранее аналогичный доступ был реализован на тарифах «План б», а теперь распространен на пользователей подписки bee.
В июне 2025 г. министр цифрового развития РФ Максут Шадаевзаявил, что нет никаких оснований для возвращения в Россию цифровых зарубежных платформ. По его словам, многие из иностранных компаний во время работы в РФ не выполняли требований законодательства. В частности, они не хранили данные на территории страны.
В феврале 2025 г. суд в Москве оштрафовал сервис Spotify на 10 млн руб. за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай».