Шадаев: оснований для возвращения в РФ зарубежных платформ нет

В феврале суд в Москве оштрафовал сервис Spotify на 10 млн руб. за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай». До этого мировой судья в Москве также оштрафовал логистическую компанию UPS, приложение по бронированию отелей Airbnb и стриминговый сервис Spotify за отказ локализовать данные россиян в РФ.