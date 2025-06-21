Шадаев: оснований для возвращения в РФ зарубежных платформ нет
Сейчас нет никаких оснований для возвращения в Россию цифровых зарубежных платформ, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Об этом он заявил в ходе дискуссии, в которой упоминались в том числе платформы Airbnb и Amazon.
«Единственное, что я хотел здесь сказать, <…> почему-то существует ожидание, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно говоря, не вижу никаких оснований для этого», – сказал Шадаев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, многие из иностранных компаний во время работы в РФ не выполняли требований законодательства. В частности, они не хранили данные на территории страны.
В феврале суд в Москве оштрафовал сервис Spotify на 10 млн руб. за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай». До этого мировой судья в Москве также оштрафовал логистическую компанию UPS, приложение по бронированию отелей Airbnb и стриминговый сервис Spotify за отказ локализовать данные россиян в РФ.