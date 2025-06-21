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Шадаев: оснований для возвращения в РФ зарубежных платформ нет

Ведомости

Сейчас нет никаких оснований для возвращения в Россию цифровых зарубежных платформ, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом он заявил в ходе дискуссии, в которой упоминались в том числе платформы Airbnb и Amazon.

«Единственное, что я хотел здесь сказать, <…> почему-то существует ожидание, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно говоря, не вижу никаких оснований для этого», – сказал Шадаев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, многие из иностранных компаний во время работы в РФ не выполняли требований законодательства. В частности, они не хранили данные на территории страны. 

В феврале суд в Москве оштрафовал сервис Spotify на 10 млн руб. за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай». До этого мировой судья в Москве также оштрафовал логистическую компанию UPS, приложение по бронированию отелей Airbnb и стриминговый сервис Spotify за отказ локализовать данные россиян в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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