Суд оштрафовал Spotify на 10 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис Spotify на 10 млн руб. за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Согласно сообщению, музыкальный стриминговый сервис Spotify признали виновным по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 настоящей статьи). Часть статьи предусматривает наказание за повторное невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Суд постановил назначить сервису административный штраф в размере 10 млн руб.
Spotify ушел из России в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций. 18 апреля того же года приложение было удалено из российского App Store и Google Play. За II квартал 2022 г. сервис потерял 600 000 платных подписчиков из России. При этом количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай».
5 февраля мировой суд Таганского района Москвы также оштрафовал платформу Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Согласно сообщению, платформу Discord признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Суд постановил назначить административный штраф в размере 2 млн руб.