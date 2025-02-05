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Суд оштрафовал Spotify на 10 млн рублей

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис Spotify на 10 млн руб. за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно сообщению, музыкальный стриминговый сервис Spotify признали виновным по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 настоящей статьи). Часть статьи предусматривает наказание за повторное невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Суд постановил назначить сервису административный штраф в размере 10 млн руб.

Spotify ушел из России в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций. 18 апреля того же года приложение было удалено из российского App Store и Google Play. За II квартал 2022 г. сервис потерял 600 000 платных подписчиков из России. При этом количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай».

5 февраля мировой суд Таганского района Москвы также оштрафовал платформу Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Согласно сообщению, платформу Discord признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Суд постановил назначить административный штраф в размере 2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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