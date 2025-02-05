Суд оштрафовал Spotify на 10 млн рублей

Spotify ушел из России в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения антироссийских санкций. 18 апреля того же года приложение было удалено из российского App Store и Google Play. За II квартал 2022 г. сервис потерял 600 000 платных подписчиков из России. При этом количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г. Официально работу в России Spotify прекратил в декабре 2023 г., ликвидировав юрлицо ООО «Спотифай».