Суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал платформу Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Согласно сообщению, платформу Discord признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Суд постановил назначить административный штраф в размере 2 млн руб.
30 января Роскомнадзор составил протокол против мессенджера Discord из-за отказа локализовать персональные данные российских пользователей.
8 октября 2024 г. Роскомнадзор заблокировал Discord в России. По сообщению федеральной службы, причиной стало нарушение законодательства – невыполнение требования по удалению с платформы противоправного контента.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 9 октября 2024 г. сообщил, что Discord может возобновить работу в России после соблюдения требований Роскомнадзора (РКН). В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей.
15 октября 2024 г. стало известно, что платформа Discord удалила все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора. Из единого реестра исчезли указания на запрещенные материалы.
Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. После решения РКН о блокировке в ряде российских военных пабликов появилась информация, что блокировка мессенджера усложнила управление дронами в зоне проведения спецоперации.