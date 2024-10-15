Discord удалил все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора

15 октября сообщалось, что сервис распространения компьютерных игр Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 страниц с контентом, который в России считается противоправным. 8 октября стало известно, что три страницы сообщества Steam были добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. Что послужило для этого поводом – не сообщалось.