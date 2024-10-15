Discord удалил все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора
Платформа Discord удалила все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора. Из единого реестра исчезли указания на запрещенные материалы.
8 октября Роскомнадзор объявил о блокировке Discord в России. По сообщению федеральной службы, причиной стало нарушение законодательства – невыполнение требования по удалению с платформы противоправного контента.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 9 октября сообщил, что Discord может возобновить работу в России после соблюдения требований Роскомнадзора (РКН). В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей.
15 октября сообщалось, что сервис распространения компьютерных игр Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 страниц с контентом, который в России считается противоправным. 8 октября стало известно, что три страницы сообщества Steam были добавлены в единый реестр запрещенных ресурсов. Что послужило для этого поводом – не сообщалось.