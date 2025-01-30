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Роскомнадзор составил протокол против Discord

Ведомости

Роскомнадзор составил протокол против мессенджера Discord из-за отказа локализовать персональные данные российских пользователей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на аппарат судебного участка Таганского района Москвы.

Протокол в отношении Discord Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) был составлен по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц – 6 млн руб.

8 октября 2024 г. РКН заблокировал мессенджер в России. По сообщению федеральной службы, причиной стало нарушение законодательства – невыполнение требования по удалению с платформы противоправного контента.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 9 октября 2024 г. сообщил, что Discord может возобновить работу в России после соблюдения требований Роскомнадзора (РКН). В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей.

15 октября 2024 г. стало известно, что платформа Discord удалила все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора. Из единого реестра исчезли указания на запрещенные материалы.

Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. После решения РКН о блокировке в ряде российских военных пабликов появилась информация, что блокировка мессенджера усложнила управление дронами в зоне проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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