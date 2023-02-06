Хуснуллин выступил за сокращение машино-мест в новостройках

Универсальное решение он видит в развитии общественного транспорта, на который должна пересесть бо́льшая часть населения. А главы городов с помощью коэффициента должны сами регулировать емкость парковочного пространства и вести жесткий учет каждого места. «Нужно смотреть, где нужно регулирование, где платную парковку ставить. Не ради того, чтобы деньги собирать, а регулировать движение легкового транспорта <...> Без этого мы никогда проблему пробок не победим. Я 10 лет жизни отдал на борьбу с пробками в Москве, я хорошо эту тему изучил, весь мировой опыт изучил», – сказал он.