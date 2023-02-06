Хуснуллин выступил за сокращение машино-мест в новостройках

Хуснуллин выступил за сокращение машино-мест в новостройкахЧрезмерная автомобилизация перегружает дороги, считает куратор стройкомплекса
При строительстве нового жилья вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест «одна квартира – одно машино-место».
«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», – заявил он в пятницу в Казани. Емкость парковочного пространства у дома должна сдерживаться местными властями в интересах общественного транспорта, считает он. Иначе темпы автомобилизации населения всегда будут опережать дорожное строительство.
О необходимости пересмотра норматива количества парковочных мест Хуснуллин высказался на заседании коллегии миндортранса Татарстана в Казани. Он раскритиковал намерения мэра Нижнекамска повысить этот коэффициент с 0,8 до 1,2. «Я с вами кардинально не согласен, – заявил он. – При высоком уровне автомобилизации населения не нужно стремится к 100%-ному охвату парковками, иначе автомобильные трассы останутся перегруженными». «Если утвердите норматив в 1,2, тогда Нижнекамск гарантированно будет стоять в пробках всю оставшуюся жизнь. Очень прошу пересмотреть подходы по парковкам», – сказал он.
Хуснуллин рассказал, что лично вмешивался в урегулирование завышенных нормативов парковочных мест при строительстве жилья в Казани. «Вот в Казани снизили норматив после моего обращения. Он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий», – отметил он (он равен 1, т. е. одно машино-место на одну квартиру. – «Ведомости»).
Вице-премьер считает, что разрастание парковочного пространства губительно по двум причинам. Во-первых, покупка квартиры вместе с парковкой дорого обходится покупателю. «На каждую квартиру площадью 40 кв. м вы будете строить еще парковку на 35 кв. м. Где вы возьмете столько места в городе? Где вы возьмете столько денег? И за все будет платить потребитель», – рассуждал он. Во-вторых, это вредит борьбе с автомобильными пробками. «С пробками так не борются. Никто в мире так не делает, коллеги», – сказал Хуснуллин.
С назначением Хуснуллина на пост вице-премьера право установления норматива парковочного пространства было передано регионам. «С боем, со спорами передал право формирования норматива парковок в регионы, но никто не разбежался им пользоваться (в нужном ключе ради снижения норматива. – «Ведомости»)», – возмутился он.
Универсальное решение он видит в развитии общественного транспорта, на который должна пересесть бо́льшая часть населения. А главы городов с помощью коэффициента должны сами регулировать емкость парковочного пространства и вести жесткий учет каждого места. «Нужно смотреть, где нужно регулирование, где платную парковку ставить. Не ради того, чтобы деньги собирать, а регулировать движение легкового транспорта <...> Без этого мы никогда проблему пробок не победим. Я 10 лет жизни отдал на борьбу с пробками в Москве, я хорошо эту тему изучил, весь мировой опыт изучил», – сказал он.
В ноябре 2022 г. Минтранс России выпустил методические рекомендации для субъектов по определению необходимого количества парковок на территории муниципалитетов «с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». В них говорится, что в зависимости от близости к общественному транспорту можно применять «корректирующие коэффициенты» для снижения числа парковочных мест «в радиусе пешеходной доступности» до станций метро и скоростного рельсового транспорта. В Казани установлен норматив обеспеченности парковочными местами в размере 1,0. Именно с таким коэффициентом Главное архитектурно-планировочное управление города утверждает проекты застройки вне зависимости от класса жилья – бизнес- или эконом-класса.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что вопрос сокращения парковочных нормативов назрел давно, но только сейчас его решились поднять на федеральном уровне. «Не бывает так, чтобы покупатель жилья занимал вдвое меньше места в квартире, чем его автомобиль. У человека сначала должна быть своя спальня, а потом место для автомобиля. А мы все крутимся в этом порочном круге. Пора перестать морочить голову покупателю», – говорит он.
Профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета и разработчик генплана одного из городов Татарстана Александр Дембич полагает, что сокращением количества парковок проблему автомобильных пробок не решить. «В России на 1000 жителей приходится 318 автомобилей, а в США – 750–800 машин. У них нет пробок, а у нас есть. Почему? Причина в высокой плотности застройки в ущерб дорожной сети. В европейских странах под дорожную сеть отводят 15% городского пространства, в США – 25%, а у нас – всего 8%. Поэтому в США нет пробок, несмотря на высокой уровень автомобилизации населения», – полагает он.
Такое положение сложилось исторически. «В советское время территория городов застраивалась микрорайонами (в среднем он занимает от 35 до 50 га), а на автомобильные дороги отводили мало места. Сокращение нормативов обеспеченности парковками не решит проблемы перегруженности городских магистралей. Надо увеличивать дорожную сеть – старые жилые микрорайоны необходимо рассечь магистральными улицами», – предлагает Дембич. «Самый оптимальный норматив – «одна семья – одна машина», он не должен меняться. Ниже нельзя опускать, и выше поднимать не надо», – уверен он.