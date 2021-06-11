Tesla представила самый быстрый электрокар в мире

По словам Маска, для будущего «устойчивой энергетики» необходимо было создать столь быстрый электромобиль, и теперь «это сделано, а электромобили могут быть самыми быстрыми и самыми безопасными». «С Plaid мы побили "двухсекундный барьер" (разгона до 100 км в час. — прим. ред.). Ни один из ранее сделанных электрокаров раньше не разгонялся от нуля до 60 миль в час за две секунды», — подчеркнул Маск, лично приехавший на новом электромобиле на презентацию.