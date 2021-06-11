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Tesla представила самый быстрый электрокар в мире

Ведомости

Tesla представила особую версию электрокара Model S под названием Plaid. Его максимальная скорость — 321 км в час, а разгон до сотни занимает у около 2 секунд. Презентацию нового электромобиля вел основатель и глава компании Илон Маск.

По словам Маска, для будущего «устойчивой энергетики» необходимо было создать столь быстрый электромобиль, и теперь «это сделано, а электромобили могут быть самыми быстрыми и самыми безопасными». «С Plaid мы побили "двухсекундный барьер" (разгона до 100 км в час. — прим. ред.). Ни один из ранее сделанных электрокаров раньше не разгонялся от нуля до 60 миль в час за две секунды», — подчеркнул Маск, лично приехавший на новом электромобиле на презентацию.

По словам Маска, суммарная мощность автомобиля — 1020 лошадиных сил, а запас хода — 627 километров на одном заряде. Пополнить заряд батарей на 300 км пути можно за 15 минут. Маск отметил, что 25 автомобилей Model S Plaid отправлены заказчикам, до конца недели покупатели получат уже сотни таких электрокаров.

В начале апреля Tesla сообщила о рекордных поставках в первом квартале 2021 г. несмотря на дефицит полупроводников в связи с логистическими сбоями из-за пандемии. Компания поставила клиентам по всему миру 184 800 автомобилей по сравнению с 88 400 автомобилями за аналогичный период годом ранее.

Большая часть поставок пришлась на «бюджетные» Model 3 и Model Y — 182 780 электромобилей, причем на последнюю модель компания отметила повышенный спрос в Китае. Более дорогих Model S и Model X в первом квартале 2021 г. было продано 2020 машин.

Согласно квартальному отчету, выручка компании составила $10,38 млрд. Также, производитель электромобилей объявил о получении операционной прибыли в $594 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных