Tesla представила самый быстрый электрокар в мире
Tesla представила особую версию электрокара Model S под названием Plaid. Его максимальная скорость — 321 км в час, а разгон до сотни занимает у около 2 секунд. Презентацию нового электромобиля вел основатель и глава компании Илон Маск.
По словам Маска, для будущего «устойчивой энергетики» необходимо было создать столь быстрый электромобиль, и теперь «это сделано, а электромобили могут быть самыми быстрыми и самыми безопасными». «С Plaid мы побили "двухсекундный барьер" (разгона до 100 км в час. — прим. ред.). Ни один из ранее сделанных электрокаров раньше не разгонялся от нуля до 60 миль в час за две секунды», — подчеркнул Маск, лично приехавший на новом электромобиле на презентацию.
По словам Маска, суммарная мощность автомобиля — 1020 лошадиных сил, а запас хода — 627 километров на одном заряде. Пополнить заряд батарей на 300 км пути можно за 15 минут. Маск отметил, что 25 автомобилей Model S Plaid отправлены заказчикам, до конца недели покупатели получат уже сотни таких электрокаров.
В начале апреля Tesla сообщила о рекордных поставках в первом квартале 2021 г. несмотря на дефицит полупроводников в связи с логистическими сбоями из-за пандемии. Компания поставила клиентам по всему миру 184 800 автомобилей по сравнению с 88 400 автомобилями за аналогичный период годом ранее.
Большая часть поставок пришлась на «бюджетные» Model 3 и Model Y — 182 780 электромобилей, причем на последнюю модель компания отметила повышенный спрос в Китае. Более дорогих Model S и Model X в первом квартале 2021 г. было продано 2020 машин.
Согласно квартальному отчету, выручка компании составила $10,38 млрд. Также, производитель электромобилей объявил о получении операционной прибыли в $594 млн.