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Власти Москвы рассказали о работе парковок с 12 по 14 июня

Ведомости

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня, сообщил городской департамент транспорта в Telegram.

«12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час днем», — говорится в сообщении. При этом 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья.

В преддверии длинных выходных ведомство предупредило о пробках на выездах из Москвы. Сложности ожидаются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице и МКАДе. Дептранс зафиксировал, что по пятницам средняя скорость движения по Варшавскому шоссе снижается на 32%, Можайскому шоссе — на 28%, Ленинскому проспекту — на 26%. 

По данным ведомства, в прошлую пятницу, 4 июня, из Москвы выехало около 800 тыс. автомобилей, что на 33% больше, чем в любой другой будний день. Дептранс рекомендует планировать поездки за город заранее — выезжать после часа пик или утром субботы, либо воспользоваться общественным транспортом. 

В связи с празднованием Дня России в стране ожидаются длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня. Предыдущие длинные выходные были в мае. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Всего россияне отдыхали с 1 по 10 мая.

Ранее по теме: В Роструде предупредили россиян о длинных выходных в июне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных