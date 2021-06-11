Власти Москвы рассказали о работе парковок с 12 по 14 июня
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня, сообщил городской департамент транспорта в Telegram.
«12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час днем», — говорится в сообщении. При этом 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья.
В преддверии длинных выходных ведомство предупредило о пробках на выездах из Москвы. Сложности ожидаются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице и МКАДе. Дептранс зафиксировал, что по пятницам средняя скорость движения по Варшавскому шоссе снижается на 32%, Можайскому шоссе — на 28%, Ленинскому проспекту — на 26%.
По данным ведомства, в прошлую пятницу, 4 июня, из Москвы выехало около 800 тыс. автомобилей, что на 33% больше, чем в любой другой будний день. Дептранс рекомендует планировать поездки за город заранее — выезжать после часа пик или утром субботы, либо воспользоваться общественным транспортом.
В связи с празднованием Дня России в стране ожидаются длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня. Предыдущие длинные выходные были в мае. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Всего россияне отдыхали с 1 по 10 мая.