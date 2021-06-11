Власти Москвы рассказали о работе парковок с 12 по 14 июня

В связи с празднованием Дня России в стране ожидаются длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня. Предыдущие длинные выходные были в мае. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Всего россияне отдыхали с 1 по 10 мая.