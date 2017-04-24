Гендиректор LafargeHolcim уйдет в отставку из-за сирийского скандала

Олсен, который руководит LafargeHolcim два года, подчеркивает, что он не имел никакого отношения к сирийскому казусу, ничего о нем не знал, но считает, что его отставка будет способствовать возвращению спокойствия

Совет директоров швейцарско-французской LafargeHolcim принял отставку гендиректора компании Эрика Олсена. Он покинет компанию 15 июля. Решение уйти в отставку он принял из-за роста напряженности вокруг компании в связи с сирийской историей. В марте 2017 г. LafargeHolcim подтвердила, что в 2013–2014 гг. ее завод в сирийском городе Джалабии платил деньги боевикам из разных местных группировок ради возможности продолжать работу и сохранить жизни сотрудников. Компания назвала эти меры неприемлемыми, но подчеркнула, что ранее об этом не знала. Завод в Джалабии был закрыт в 2014 г., за год до слияния Lafarge со швейцарской Holcim.

Олсен, который руководит LafargeHolcim два года, подчеркивает, что он не имел никакого отношения к сирийскому казусу, ничего о нем не знал, но считает, что его отставка будет способствовать возвращению спокойствия. В остальном он гордится тем, что компания достигла за два года под его руководством, похвалил работу и старания 90 000 своих подчиненных и отметил, что на этот момент у группы есть все, чтобы совершить преобразование в индустрии и построить новый мир.

Совет директоров LafargeHolcim возлагает на Олсена ответственность за удачное слияние Lafarge и Holcim и выражает ему благодарность за его работу. Поиски его преемника уже начались. В переходный период руководить компанией будет председатель совета директоров Беат Хесс.

Le Monde летом 2016 г. написал, что руководство завода в Джалабии заключило договоренности с ИГ ради продолжения производства, которые действовали до сентября 2014 г., пока группировка не захватила и территорию самого завода. В распоряжении газеты оказались письма дирекции об этих договоренностях, которые до того попали в редакцию сирийского оппозиционного сайта Zaman Al-Wasl.

LafargeHolcim обнародовала свою позицию 2 марта 2017 г., в день выхода годового отчета. Компания подтвердила, что предварительно выяснилось, что ее завод в Джалабии платил деньги боевикам. Из ее заявления следовало, что территорию, где находится завод, контролировали и пытались взять под контроль разные вооруженные группировки. Внутреннее расследование выяснило, что это предприятие платило боевикам, в том числе находившимся под санкциями ЕС, через посредников, чтобы гарантировать продолжение работы завода, беспрепятственный проход туда и обратно сотрудников и поставок материалов и продукции. Сами группировки в заявлении не названы.

24 апреля совет директоров LafargeHolcim сделал заявление по уже окончательным результатам внутреннего расследования, которое проводил независимый совет внешних экспертов, имеющий опыт расследования сложных ситуаций, складывающихся в нескольких странах одновременно. Совет считает, что отдельные меры, которые ради сохранения производства принимало руководство сирийского завода, были неприемлемыми и администрация предприятия совершила значительные ошибки в принятии решений, которые противоречили корпоративной этике. Также выяснилось, что, хотя решения принимались на уровне местного и регионального управления, отдельные члены высшего руководства группы были в курсе, т. е. имело место нарушение принятых в компании стандартов ведения бизнеса. Эрик Олсен не был в курсе и тем более не нес ответственность ни за какие ошибочные решения, которые принимались в Джалабии, подтвердила проверка. Каких-либо других комментариев по действиям конкретных сотрудников компания давать не будет.

Беат Хесс заверил, что руководство LafargeHolcim сделает все, чтобы ошибки, допущенные в Джалабии, никогда и никем более не повторялись. Для этого компания ужесточит процедуру оценки рисков и ужесточит контроль за соблюдением корпоративной этики.