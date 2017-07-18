Red Wings стала крупнейшим заказчиком МС-21

МС-21 – разрабатываемый ОАК самолёт самого востребованного среднемагистрального класса
Марина Лысцева / Иркут
Сегодня на авиасалоне МАКС авиакомпания Red Wings заключила твёрдый контракт с лизинговой компанией «Ильюшин финанс» на поставку 16 самолетов МС-21-300 в операционный лизинг на 12 лет. Суда должны быть выполнены в моноклинной компоновке и вмещать 211 пассажиров.
МС-21 – разрабатываемый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) самолёт самого востребованного среднемагистрального класса. В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут лётные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
«Мы МС-21 начнём получать в 2019-2020 гг., это зависит от производителя, возможно, мы станем первым эксплуатантом», – заявил гендиректор Red Wings Евгений Ключарев.
На МС-21 получено 175 твердых заказов, «мягких» – более чем на 100 машин. Больше всего заказали «Авиакапитал–сервис» (лизинговая компания «Ростеха», 75 машин) и «Ильюшин финанс» (50 машин).
Red Wings стала крупнейшим заказчиком среди авиакомпаний. Ещё 10 самолетов заказала «ИрАэро». Предполагается, что 50 судов получит «Аэрофлот», однако национальный перевозчик заключил пока только соглашение, твёрдого контракта нет.
Также сегодня «Ильюшин финанс» заключила соглашение о намерениях с «Вим-авиа» на поставку 15 МС-21 в лизинг на 12 лет. «Свой опцион мы готовы перевести в твёрдый контракт, как только в ходе лётных испытаний подтвердятся заявленные эксплуатационный характеристик самолета – по дальности полёта, топливной эффективности и т.д.» – пояснил «Ведомостям» гендиректор «Вим-авиа» Александр Кочнев.
Red Wings на 100% процентов принадлежит «Ильюшин финанс», при этом крупнейшим акционером лизинговой компании (48%) выступает ОАК.
Что нового авиапром сделал с предыдущего МАКСа
Сергей Бобылев / ТАСС
Средний вертолет Ми-171А2, представляющий собой глубокую модернизацию легендарного Ми-8/17, должен получить российский сертификат 15 августа 2017 г. Предполагалось, что это произойдет во время МАКСа, но проведение салона было сдвинуто на июль. Машина должна найти спрос: Ми-8/17 – один из самых массовых вертолетов в истории и до сих пор производится сотнями в год. Гендиректор «Ютэйр» (крупнейший в мире гражданский эксплуатант машин семейства Ми-8/17) Андрей Мартиросов заявил, что внимательно следит за этой программой и считает ее даже более важной, чем разработка вертолетов новых типов
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Иркут
Самолет первоначальной подготовки летчиков Як-152, созданный корпорацией «Иркут», совершил первый полет 29 сентября 2016 г. О намерении закупить машину заявляли Минобороны, по заказу которого она разрабатывается, и ДОСААФ. «Иркут» продвигает Як-152 как часть комплекса подготовки летчиков для своих машин, где после обучения на нем курсант пересаживается на самолет повышенной подготовки Як-130, а затем – на истребитель Су-30СМ. Вполне вероятно, что заказчики Як-130 и Су-30 станут покупателями и Як-152 – а это такие страны, как Алжир, Мьянма, Бангладеш, Белоруссия, а в перспективе и другие страны
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Максим Стулов / Ведомости
Эффектная выкатка истребителя МиГ-35 (второго с таким названием) состоялась в подмосковных Луховицах в январе 2017 г., а первый полет произошел еще в 2016 г. Машина создана на основе отработанных решений корабельного истребителя МиГ-29К. Минобороны России заявило о том, что выдаст заказ на самолет после завершения НИОКР, которые и финансируются этим ведомством. Самолет также продвигается на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки
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Виталий Кузьмин / vitalykuzmin.net
Средний вертолет Ка-62 совершил первый полет 25 мая в Арсеньеве (Приморье). Он разработан на базе вертолета Ка-60, но оснащен французскими двигателями и австрийской трансмиссией, что должно повысить его конкурентоспособность на мировом рынке. Однако сейчас для выхода на рынок машины такого класса неудачное время, отмечают эксперты: производство вертолетов такой размерности во всем мире испытывает спад из-за падения цен на нефть, так как их главными заказчиками предполагались нефтяники, разрабатывающие шельфовые месторождения. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов не исключил, что заказчиком Ка-62 станут Вооруженные силы – изначально Ка-60 разрабатывался как корабельный вертолет
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Сергей Мамонтов / РИА Новости
Программа создания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В возобновлена в 2015 г. (Предыдущий министр обороны, Анатолий Сердюков, объявил о приостановке программы в 2010 г. и о том, что самолет пригодится только генералам для «полетов на рыбалку».) Первый полет машины ожидался в июне 2017 г., но перенесен на конец текущего года. Министерство обороны заявило о своей заинтересованности в машине, которая должна сменить разработанные на Украине Ан-26 и другие легкие транспортные самолеты «Антонова», отношения с которым после 2014 г. находятся на грани разрыва
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Сергей Николаев / Ведомости
Среднетяжелый вертолет Ми-38, разрабатываемый с 90-х гг., получил 30 декабря 2015 г. от Росавиации сертификат типа на транспортный вариант машины. Продолжается сертификация пассажирского варианта, ожидается разработка спасательного. Весной 2016 г. «Вертолеты России» объявили о получении первого заказа на три машины от неназываемого заказчика. Не исключено, что одним из стартовых заказчиков машин, в том числе разрабатываемого арктического варианта, опять станет Минобороны, ведь спрос на мировом рынке на машины такой размерности невелик
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Иркут
Взлетевший впервые 28 мая 2017 г. новый среднемагистральный российский лайнер МС-21 – главный проект последних лет. Разработчик самолета – корпорация «Иркут» – заявляет о наличии твердых заказов на 175 самолетов и «мягких» – более чем на 100 машин (данные на июль 2017 г.). МС-21 попадает в самую востребованную на мировом рынке нишу пассажирских авиалайнеров и будет конкурировать с Boeing 737 и А320 – самыми массовыми машинами на мировом рынке