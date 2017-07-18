Red Wings стала крупнейшим заказчиком МС-21

МС-21 – разрабатываемый ОАК самолёт самого востребованного среднемагистрального класса Марина Лысцева / Иркут

Сегодня на авиасалоне МАКС авиакомпания Red Wings заключила твёрдый контракт с лизинговой компанией «Ильюшин финанс» на поставку 16 самолетов МС-21-300 в операционный лизинг на 12 лет. Суда должны быть выполнены в моноклинной компоновке и вмещать 211 пассажиров.

МС-21 – разрабатываемый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) самолёт самого востребованного среднемагистрального класса. В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут лётные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.

«Мы МС-21 начнём получать в 2019-2020 гг., это зависит от производителя, возможно, мы станем первым эксплуатантом», – заявил гендиректор Red Wings Евгений Ключарев.

На МС-21 получено 175 твердых заказов, «мягких» – более чем на 100 машин. Больше всего заказали «Авиакапитал–сервис» (лизинговая компания «Ростеха», 75 машин) и «Ильюшин финанс» (50 машин).

Red Wings стала крупнейшим заказчиком среди авиакомпаний. Ещё 10 самолетов заказала «ИрАэро». Предполагается, что 50 судов получит «Аэрофлот», однако национальный перевозчик заключил пока только соглашение, твёрдого контракта нет.

Также сегодня «Ильюшин финанс» заключила соглашение о намерениях с «Вим-авиа» на поставку 15 МС-21 в лизинг на 12 лет. «Свой опцион мы готовы перевести в твёрдый контракт, как только в ходе лётных испытаний подтвердятся заявленные эксплуатационный характеристик самолета – по дальности полёта, топливной эффективности и т.д.» – пояснил «Ведомостям» гендиректор «Вим-авиа» Александр Кочнев.

Red Wings на 100% процентов принадлежит «Ильюшин финанс», при этом крупнейшим акционером лизинговой компании (48%) выступает ОАК.

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