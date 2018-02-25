Банк Intesa опасается финансировать строительство «Северного потока – 2»

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря Wolfram Scheible / Nord Stream 2

Итальянский банк Intesa Sanpaolo может принять участие в проектном финансировании проекта «Северный поток – 2», только если будет исключена угроза распространения на банк санкций, рассказал председатель совета директоров банка Антонио Фаллико в интервью «РИА Новости». «Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, я имею в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать», – сказал Фаллико.

Если санкции на проект строительства нового экспортного трубопровода «Газпрома» будут распространены, Intesa «не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники», добавил Фаллико. Руководство банка рассчитывает, что ясность по этому вопросу появится в ближайшее время.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, «Газпром» планирует завершить ее строительство к концу 2019 г. Стоимость строительства морского участка (две нитки по 1224 км каждая) оценивается в $9,5 млрд. Уже заключены контракты на сумму около $5,8 млрд, сообщается на сайте компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Партнерами «Газпрома» в проекте «Северный поток – 2» являются Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. В апреле 2017 г. с ними было подписано соглашение о финансировании, по которому европейские компании обязались предоставить до половины стоимости проекта в виде долгосрочных кредитов (около 950 млн евро каждая), в случае если привлечение проектного финансирования окажется затруднено. Пока «Северный поток – 2» получил около 30% финансирования – около 2,9 млрд евро. 1,425 млрд евро компания привлекла от европейских партнеров в виде займов, соразмерную сумму инвестировал «Газпром».

Осложнить привлечение проектного финансирования для «Северного потока – 2» может угроза распространения на участников американских санкций. Подписанный 2 августа 2017 г. президентом США законопроект направлен в том числе против российских экспортных трубопроводов.

Кроме того, в ноябре 2017 г. Еврокомиссия вынесла на обсуждение проект поправок в Третий энергопакет, которые, если будут утверждены, тоже могут поставить экономику проекта под вопрос. Nord Stream 2 AG не исключает, что в таком случае компания может обратиться в суд. «Если изменение существующего закона ЕС приведет к негативным для нас последствиям, может возникнуть вопрос о компенсации», – говорил немецкому изданию WirtschaftsWoche исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Кроме финансирования «Северного потока – 2» Intesa не исключает участия в другом российском газовом проекте – «Арктик СПГ - 2», сообщил Фаллико. Проект «Новатэка» предполагает строительство завода по сжижению газа на ресурсной базе Утреннего месторождения. Мощность завода может составить около 20 млн т в год. Стоимость проекта может составить около $20 млрд, говорил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, но о принятии окончательного инвестиционного решения компания пока не сообщала.

«На данном этапе проект ("Арктик СПГ - 2") не очень разработан, имеется в виду в качестве уже готовой финансовой сделки, но мы уже кропотливо над ним работаем», – сообщил Фаллико. Intesa принимала участие в проектном финансировании «Ямал СПГ». Для строительства первого СПГ-завода «Новатэка» итальянский банк предоставил кредит в размере 750 млн евро под гарантии итальянского и французского экспортно-кредитных агентств, сообщал «Интерфакс».